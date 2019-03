Eseguito un difficile trapianto di fegato senza trasfusione di sangue | la paziente

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) All’Ospedale di Borgo Trento di Verona è statouno dei più difficoltosi interventi chirurgici, ovvero unditrasfusioni di, su unadi sessanta anni. Si tratta del primo intervento “bloodless”nel Triveneto, svolto dall’equipe del Centro Trapianti didiretta da Umberto Tedeschi. Riuscire a portare a termine un intervento così complesso e soprattutto soggetto ad importanti perdite ematiche,il ricorso a emotrasfusioni, è stata la più grande peculiarità dell’operazione. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona da tempo rappresenta un punto di riferimento a livello regionale e nazionale per chi, per motivi religiosi o di altro genere, desidera essere operatoemotrasfusioni. Proprio come in questo caso in cui lo staff medico ha voluto rispettare la volontà della ...

