Equitazione | i ranking mondiali di salto | dressage e completo aggiornati Decimo Lorenzo

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Sono stati rilasciati come al solito al termine del mese scorso idi. Per quanto riguarda le tre specialità olimpiche certamente riserva maggiori soddisfazioni all’Italia ilostacoli, conDe Luca alposto, mentre Alberto Zorzi è ventesimo ed Emanuele Gaudiano è 39°. Nele nelnon ci sono azzurri tra i primi 50 al mondo.mondiale FEI1 TOWNEND, Oliver GBR 569 2 CANTER, Rosalind GBR 564 3 PRICE, Tim NZL 514 4 JUNG, Michael GER 400 5 TATTERSALL, Gemma GBR 391 6 MCEWEN, Tom GBR 389 7 PRICE, Jonelle NZL 384 8 FRENCH, Piggy GBR 378 9 KLIMKE, Ingrid GER 355 10 DUTTON, Phillip USA 352mondiale FEI1 WERTH, Isabell GER WEIHEGOLD OLD 2792 2 GRAVES, Laura USA VERDADES 2706 3 WERTH, Isabell GER BELLA ROSE 2 2690 4 WERTH, Isabell GER EMILIO 107 2595 5 PERRY-GLASS, Kasey ...

