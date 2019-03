Equinozio il 20 marzo | il primo giorno di primavera in anticipo di un’ora

Equinozio di primavera 2019/ Oggi 20 marzo : perché non il 21 - e arriva la Superluna - : Equinozio di primavera 2019, perché cade Oggi 20 marzo e non il 21, l'origine del nome. Ma preparatevi anche per l'arrivo della Superluna...

Equinozio di Primavera 2019 : ecco perché la bella stagione inizia il 20 Marzo e non il 21 : L’Equinozio di Primavera 2019, l’inizio della Primavera astronomica, “scatterà” mercoledì 20 Marzo alle 21:58 UTC (22:58 ora italiana). Comunemente si ritiene che le stagioni comincino sempre il giorno 21 di Marzo, giugno, settembre e dicembre, ma in realtà le date esatte di equinozi e solstizi dipendono dalla rivoluzione della Terra: fino al 2102 l’Equinozio di Primavera non sarà il 21 Marzo, ma il 20 o il 19. Nel momento ...

Astronomia : Equinozio di Primavera e congiunzioni - ecco gli eventi di Marzo 2019 : Marzo è un mese tipicamente instabile a livello atmosferico: ciò potrebbe essere d’ostacolo per le osservazioni, ma ciò difficilmente ci impedirà di godere degli eventi astronomici principali (o appuntamenti connessi) del mese. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del terzo mese del 2019. Il Sole si trova nella costellazione dell’Acquario fino al 12, poi entra nella costellazione dei Pesci. La durata del giorno aumenta di circa ...