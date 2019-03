Equinozio di Primavera | stranezze | misteri | leggende e curiosità da tutto il mondo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Oggi, 20 marzo, alle 22:58 scatterà l’di, che segna l’inizio dellanell’emisfero settentrionale e l’inizio dell’autunno nell’emisfero meridionale. In entrambi i casi, la lunghezza del giorno e della notte è quasi uguale in tutte le parti del. È un momento emozionante per gli abitanti dell’emisfero settentrionale, poiché indica un nuovo inizio con la terra che sembra tornare nuovamente a vivere. Le giornate diventeranno gradualmente più lunghe, sbocceranno i fiori e gli animali si risveglieranno dal letargo.È convenzione dire che l’disegni l’inizio ufficiale della stagione, ma in realtà non è così.Il cambiamento delle stagioni è in continuo movimento più di quanto il calendario possa suggerire. Molti meteorologi e climatologi, infatti, sostengono che sulla base dei cambiamenti meteo e di temperatura, il primo vero giorno di ...

