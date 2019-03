Equinozio di Primavera e luna piena | ecco come siamo arrivati a calcolare la data della

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La Pasqua è una festività annuale osservata in tutto il mondo cristiano per celebrare la Resurrezione di Cristo. LaPasqua cambia di anno in anno e nel 2019 verrà festeggiata il 21 aprile. Il calendario gregoriano utilizzato dalla maggior parte delle chiese cristiane occidentali è il calendario standard internazionale per uso civile e regola anche il ciclo cerimoniale delle Chiesa Cattolica Romana eChiesa Protestante. In questo articolo vi spiegheremosi è giunti a determinare la Pasqua nel modo attualmente in uso attraverso le varie tappe storiche.Le regole ecclesiastiche che determinano laPasqua risalgono al 325 d.C., quando si tenne il Primo Concilio di Nicea convocato dall’imperatore romano Costantino. All’epoca, i Romani utilizzavano il calendario giuliano, istituito da Giulio Cesare. Il Concilio decise di mantenere la Pasqua nella stessa ...

