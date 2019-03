Equinozio di primavera | con la nuova stagione torna il tormento degli insetti infestanti

Equinozio di primavera è oggi - non domani : primavera. Con l'Equinozio di oggi 20 marzo arriva la bella stagione ., E con la primavera ecco anche l'ultima Superluna piena del 2019, dopo quella di febbraio, la più grande dell'anno. Sarà ...

L’Equinozio di primavera è oggi : Per la precisione alle 22.58, astronomicamente: è l'orario esatto dell'equinozio, per cui non è giusto dire che le stagioni cominciano sempre il 21 del mese

Equinozio di primavera : addio al 4° inverno più caldo di sempre : Arriva la primavera e finisce l’inverno che si è classificato come il quarto più caldo di sempre sul pianeta a livello climatologico facendo registrare una temperatura, sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,84 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. E’ quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti in occasione dell’Equinozio di primavera delle ore 22:58 del 20 marzo che segna il cambio di stagione, sulla ...

Equinozio il 20 marzo - il primo giorno di primavera in anticipo di un’ora : Fare le pulizie di primaveraPiantare fiori coloratiAbbellire casaDecorare uova (e poi sotterrarle)Fare un viaggio per vedere la luceAccendere un fuoco duraturoAccendere una candela.Mangiare cipolleColorare l'amoreNon è sempre il 21 marzo. ll primo giorno di primavera varia ogni anno. Nel 2019 è il 20, mercoledì, come lo scorso anno e nei due precedenti. In effetti l’Equinozio è un attimo soltanto che cade però in un giorno differente quasi ogni ...

Equinozio di Primavera : come lo celebrano le varie culture e popolazioni della Terra : In molte culture del mondo, l’Equinozio di Primavera segna un momento di transizione e di un nuovo inizio. Oggi nell’emisfero settentrionale scocca l’Equinozio di Primavera, dando avvio alla Primavera astronomica, mentre in quello meridionale è scattato l’Equinozio d’Autunno. L’Equinozio di Primavera si verifica in un momento specifico nel tempo, cioè quello in cui il sole attraversa da sud a nord l’equatore celeste, la linea immaginaria nel ...