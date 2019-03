EQUINOZIO DI PRIMAVERA 2019 Cade oggi 20 marzo | più luce che buio | ecco perché

La Primavera arriva un giorno prima. L'astrofisico : "Intorno al 2048 l'EQUINOZIO cadrà addirittura il 19" : È Primavera. Con l'equinozio di oggi 20 marzo arriva la bella stagione. E con la Primavera ecco anche l'ultima Superluna piena del 2019, dopo quella di febbraio, la più grande dell'anno. Sarà possibile ammirarla proprio questa notte tra il 20 e il 21 marzo. "Quest'anno, infatti, l'equinozio di Primavera cade il 20 marzo, alle 22:58", spiega all'ANSA L'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. "Pochissime ...

Astronomia : EQUINOZIO di Primavera con la “Superluna del Verme” e il passaggio ravvicinato di un asteroide [INFO UTILI] : Dopo la Superluna del 21 gennaio con tanto di eclissi totale e la Superluna di Neve del 19 febbraio, la terza e ultima Superluna dell’anno illuminerà il cielo stanotte, chiudendo una magnifica tripletta di Superlune nel 2019. La luna piena di marzo si verificherà alle 02:43 (ora italiana) di stanotte, poche ore dopo l’Equinozio di Primavera, che alle 22:58 italiane di stasera darà il benvenuto alla nuova stagione. L’ultima volta che questi due ...

EQUINOZIO di primavera - la festa dei colori in India : Quasi un 'format' che viene esportato in tutto il mondo. Italia compresa, dove da anni vengono organizzate serate e addirittura corse podistiche all'insegna della polvere colorata. La festa dei ...

EQUINOZIO di primavera : ecco i proverbi più famosi e curiosi : Inizia oggi la primavera 2019 con l’Equinozio che “scatta” alle 21:58 UTC (le 22:58 ora italiana). I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura: sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte. Tanti sono i proverbi legati a questo evento, al mese e alla stagione. Un detto molto noto, riferito proprio all’Equinozio di primavera, recita: “Marzo marzotto/il giorno è lungo come la notte”; ...

EQUINOZIO di primavera : con la nuova stagione torna il tormento degli insetti infestanti : Sono gli infestanti più tollerati, quelli che tra tutti causano meno disgusto e che possono dare anche molto fastidio, ma in realtà non fanno davvero paura, nemmeno ai bambini. Sono gli insetti volanti e, in particolare, mosche e zanzare, un tormento in arrivo con la primavera a causa del ronzio, delle punture e della spiacevole abitudine di volare attorno al nostro cibo (e soprattutto ai rifiuti). Secondo un’indagine[i] dedicata alle paure ...

EQUINOZIO di primavera : stanotte naso all’insù per la “Superluna del Verme” : Occhi al cielo questa notte, in concomitanza con l’Equinozio di primavera: la terza e ultima Superluna dell’anno brillerà luminosa. Il nostro satellite apparirà più grande e luminoso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 Marzo, proprio in coincidenza con l’Equinozio di primavera 2019 (20 Marzo alle 22:58 ora italiana). Le dimensioni del nostro satellite sembreranno differenti rispetto alla norma perché verrà a trovarsi nel punto ...

EQUINOZIO di primavera : addio al 4° inverno più caldo di sempre : Arriva la primavera e finisce l’inverno che si è classificato come il quarto più caldo di sempre sul pianeta a livello climatologico facendo registrare una temperatura, sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,84 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. E’ quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti in occasione dell’Equinozio di primavera delle ore 22:58 del 20 marzo che segna il cambio di stagione, sulla ...

