Equinozio 2019 | oggi inizia la Primavera | ecco tutte le INFO UTILI | tante curiosità | miti

(Di mercoledì 20 marzo 2019) E’ giunto infine l’di, che segna l’inizio dellaastronomica. L’evento quest’anno si verificherà il 20 marzo alle ore 21:58 UTC (le 22:58 ora italiana). La parola “” deriva dal latino “equi” e “nox”, da intendersi come “notte uguale al dì”, definizione puramente teorica in quanto gli effetti della rifrazione atmosferica, il semidiametro del Sole e la parallasse solare fanno sì che negli equinozi la lunghezza del giorno ecceda quella della notte. L’in realtà dura un is, e non può coincidere con un’intera giornata. Nei momenti degli equinozi, il giorno è sempre un po’ più lungo rispetto alla notte.Gli equinozi di marzo e settembre sono i due giorni dell’anno nei quali ha inizio lae l’autunno. Si chiamadio Punto Gamma o nodo ascendente o Punto d’Ariete, il punto ...

