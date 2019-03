Equinozio 2019 | Buongiorno e Buon Primo Giorno di Primavera! Ecco IMMAGINI e GIF da

Equinozio 2019 - Buongiorno e Buon Primo Giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare oggi : La primavera astronomica inizia ufficialmente oggi con l’ Equinozio : quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 22:58 UTC (le 21:58 ora italiana). I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura, dividendo l’anno solare in quattro parti uguali: sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte. Per l’occasione, proponiamo una selezione di FRASI e CITAZIONI che possiamo condividere su social e app ...

Equinozio 2019 - oggi inizia la Primavera : ecco tutte le INFO UTILI - tante curiosità - miti e leggende : E’ giunto infine l’ Equinozio di Primavera , che segna l’inizio della Primavera astronomica. L’evento quest’anno si verificherà il 20 marzo alle ore 21:58 UTC (le 22:58 ora italiana). La parola “ Equinozio ” deriva dal latino “equi” e “nox”, da intendersi come “notte uguale al dì”, definizione puramente teorica in quanto gli effetti della rifrazione atmosferica, il semidiametro del Sole e la parallasse solare fanno sì che negli ...

Il 20 Marzo arriva la Superluna di Primavera : cade sulla soglia dell’ Equinozio 2019 : arriva una nuova Superluna : il nostro satellite apparirà più grande e luminoso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 Marzo , proprio in concomitanza con l’Equinozio di Primavera 2019 (20 Marzo alle 22:58 ora italiana). Le dimensioni del nostro satellite sembreranno differenti rispetto alla norma perché verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita (il perigeo, 359.380 km), a poche ore di distanza dal plenilunio ...

Equinozio 2019 : l’emisfero australe dà il benvenuto all’Autunno - ecco il doodle di Google : La Terra, le foglie dal tipico colore autunnale ed alberi spogli: Google ha pubblicato il doodle che celebra l‘Equinozio di Autunno 2019, per l’emisfero australe (visibile nell’America del Sud, in Australia e Nuova Zelanda). Mentre domani inizierà la primavera astronomica nell’emisfero boreale, in tutto l’emisfero australe inizia l’autunno: ciò è dovuto alla inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano di ...