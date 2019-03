Emre Can allo scoperto | “Ecco chi e cosa mi ha deluso”

Juve - Emre Can : 'Allegri geniale - vogliamo la Champions. Ronaldo? Può esultare come vuole' : Non in molti credevano in noi, ma volevamo mandare un segnale al mondo e far sapere a tutti che ci siamo ancora. vogliamo vincere la Champions '. SU RONALDO - ' Non voglio valutare il suo gesto, ma ...

Allegri ci ha messo il cervello : i tre ruoli di Emre Can : Si elevano quasi a dignità d'arte o di scienza. Assumono perciò, inevitabilmente, e involontariamente,, una portata didattica, pedagogica. Allegri ieri sera vincendo, dispiegando calcio, ha ...

Bernardeschi super - Emre Can fisico - Chiellini c'è : 6 SZCZESNY Non proprio impeccabile con i piedi, sicuro per il resto. 7 Emre CAN Posizione nuova almeno per questi lidi, in linea con Bonucci e Chiellini: si dimostra a suo agio, giocando quasi da ...

Pagelle Juventus : Emre Can - l'Allegrata. Ci sono due 10 : TORINO - Ecco le Pagelle dei giocatori della Juve dopo l'impresa contro l'Atletico Madrid . SZCZESNY NG Inoperoso per assenza non giustificata degli avversari.

Sconcerti : «Allegri è un grande allenatore - decisiva la mossa Emre Can» : “Dovrebbero saperlo gli juventini” Anche Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, oltre a elogiare Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, si sofferma su Massimiliano Allegri impallinato dopo la partita dell’andata. Infine Allegri. Non credo che i suoi contestatori fossero la maggioranza, il calcio ha una logica che non puo` essere messa in mano solo alla rabbia. Allegri e` un grande allenatore, dovrebbero saperlo gli juventini per ...

Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid/ Diretta tv : Bentancur o Emre Can? : Probabili formazioni Juventus Atletico Madrid, Diretta tv: notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di ritorno, ottavi Champions League.

Juventus-Udinese gol Emre Can : cala il tris il tedesco -VIDEO- : GOL Emre CAN – Juventus Udinese,formazioni interessanti visto che ci sarà grande turnover. I bianconeri si troveranno di fronte a delle scelte davvero molto interessanti per cercare di riposare diversi calciatori importanti in vista della sfida contro l’Atletico Madrid di martedì prossimo. Sarà interessante capire quello che vedremo con la Juventus che ovviamente vuole vincere […] More

Napoli-Juventus 1-2 : gol di Pjanic - Emre Can e Callejon. Insigne sbaglia il rigore del pari : La notte del San Paolo racconta che lo scudetto per la Juventus ormai è solo una questione di tempo. Vincere pur non giocando bene e soffrendo parecchio e portarsi a +16 sulla seconda significa, come ...

