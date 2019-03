Emma Roberts e Evan Peters si sono lasciati? Lei starebbe con un altro

Emma Roberts e Evan Peters si sarebbero lasciati : l’attrice ora starebbe frequentando Garrett Hedlun : I due ex sarebbero rimasti in buoni rapporti The post Emma Roberts e Evan Peters si sarebbero lasciati: l’attrice ora starebbe frequentando Garrett Hedlun appeared first on News Mtv Italia.

Gus Kenworthy è il fidanzato di Emma Roberts in American Horror Story 9 : l’annuncio di Ryan Murphy rivela i primi spoiler : Il dado è tratto o, meglio, American Horror Story 9 è tratta. Insomma, mettendo da parte il poco riuscito gioco di parole, sappiate che Emma Roberts ha trovato un fidanzato, almeno per fiction secondo quanto rivela Ryan Murphy sui social. Proprio poco fa, il papà dalla serie antologica FX ha alzato il velo sul prossimo capitolo che andrà in scena da settembre 2019 in America e poi su Fox anche in Italia. Fino a questo momento si sapeva ...