Emily Ratajkowski posa con la modella curvy | pioggia di insulti su Instagram

Emily Ratajkowski non paga l’affitto da 2 anni : la modella e il marito denunciati alla Manhattan Civil Court : Emily Ratajkowski e il marito Sebastian Bear-McClard hanno un patrimonio di 18 milioni di dollari ma, nonostante questo, da due anni non pagano l’affitto del loro loft di New Nork. È quanto riporta il New York Post, secondo cui la modella e il produttore non pagherebbero dal 2017 e ora sarebbero finiti nei guai per colpa di un debito da oltre 120mila dollari. I due si sono sposati nel febbraio del 2018 e vivono in questo loft di 100 metri ...

Emily Ratajkowski senza veli su Instagram : Ebbene sì, Emily Ratajkowski ci ricasca ancora. Poche ore fa la giovane modella ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto che hanno lasciato i fan senza fiato. Non c'è da soprendersi che, con ...

La spesa sexy di Emily Ratajkowski : Come raccontava di recente a GQ Australia, Emily Ratajkowski sta puntando sempre di più sulla sua carriera di imprenditrice. Dopo anni di lavoro come modella, esperienza che è stata per lei una scuola in termini di creatività e tecniche di comunicazione, e accanto ai suoi impegni di attrice, influencer e attivista, EmRata - così ormai la chiamano i fan alludendo al suo nickname Instagram -, concentra le sue energie sul suo ...

Emily Ratajkowski fa la spesa in bikini : “Le te**e sono divertenti. A volte fanno male e a volte sono la cosa che mi fa sentire più potere in assoluto”, dichiara Emily Ratajkoswki. Che la modella fosse entusiasta del suo seno, naturale e prosperoso, non è cosa nuova, visto che da anni inonda il suo profilo Instagram di scatti provocanti e “svestiti”. C’è un altro aspetto del suo corpo che Emily Ratajkowski ama mostrare: il fondoschiena. Così, per mettere d’accordo tutti, la star social ...

Emily Ratajkowski - Instagram e la rivoluzione : Emily Ratajkowski non è solo una delle modelle e attrici più sexy degli ultimi 10 anni, ma è anche una pasionaria nel senso migliore del termine, una donna che non solo prende a cuore delle cause di valore politico o sociale, ma le sposa battendosi per esse anche in prima linea. Di persona e sui social. Impegno degno di elogio che però spesso non è stato abbastanza sottolineato dai media. Tanto che, anche di recente, ...