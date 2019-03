Emanuela Tittocchia ricorre alle vie legali | Uso distorto delle mie parole | sono

Emanuela Tittocchia shock a Mattino 5 : «In un certo senso - mi sono innamorata di un bambino di 11 anni» : Emanuela Tittocchia a Mattino Cinque Dichiarazione shock nell’appuntamento odierno di Mattino Cinque. Nel corso del dibattito sul caso della professoressa incinta di un suo alunno, l’opinionista Emanuela Tittocchia ha infatti svelato a Federica Panicucci di nutrire un affetto particolare per un adolescente, attualmente quattordicenne ma conosciuto dalla donna quando aveva soltanto 11 anni. Le controverse frasi della Tittocchia hanno ...

