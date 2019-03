Economia circolare | la proposta di Enea per gli scarti aziendali

Economia circolare : diagnosi delle risorse per ottimizzare il riutilizzo degli scarti aziendali : “Progettare” gli scarti aziendali per incrementarne il riutilizzo. È questo l’obiettivo del progetto “PROPER Umbria” (PROgetto Pilota per l’Efficienza delle risorse), condotto da ENEA in collaborazione con Sviluppumbria e la multinazionale Meccanotecnica Umbra che si è resa disponibile alla sperimentazione pilota. “Il progetto si basa sulla diagnosi delle risorse, similmente a quanto fanno le aziende in campo energetico per stabilire quali ...

Il riciclo conviene : l’Economia circolare rende 8 volte gli investimenti : La circolarità conviene. A dirlo sono i nuovi dati pubblicati dalla Commissione europea sull’attuazione del piano d’azione per l’economia circolare adottato nel dicembre 2015. Nel 2016, le attività circolari che includono la riparazione, il riutilizzo e il riciclo hanno generato un valore aggiunto di quasi 147 miliardi di euro a livello comunitario, a fronte di investimenti di circa 17,5 miliardi di euro. Un valore moltiplicato ...

«Recò» - l'Economia fa circolare moda - cibo - turismo e architettura : l'economia circolare sarà raccontata attraverso incontri con esperti, Ermete Realacci, Marco Bardazzi, Aldo Colonetti e a moderare i giornalisti Gad Lerner e Matteo Minà,, con concerti, Elio e ...

Economia circolare : Italia in pole position - ma stiamo frenando : Rifiuti che possono e, in un'ottica politica saggia, devono , diventare risorsa per la manifattura Italiana , quindi per l' Economia del Paese . Ma senza una strategia nazionale , di questo passo ...

Green economy - solo il 9% è Economia circolare : Secondo il rapporto, solo il 9% dei 92,8 miliardi di tonnellate di minerali, combustibili fossili, metalli e biomassa che entrano nell'economia viene riutilizzato attraverso politiche economiche di ...

Economia circolare - quasi 200 realtà virtuose in Italia : Sono quasi 200 le esperienze di Economia circolare già attive in Italia mappate nell’ultimo anno da Ecodom, il principale Consorzio di gestione dei Raee e da Cdca, il primo Centro di documentazione sui conflitti ambientali. Queste esperienze, in costante aumento, sono raccolte nell’Atlante Italiano di Economia circolare, classificate per regione e suddivise in 18 categorie merceologiche. La Lombardia è in testa alla classifica con il 20,6% delle ...

Per entrare nell'Economia circolare ci vuole un passaporto per i materiali : E del bisogno di una dichiarazione dei diritti dei materiali , richiesta consegnata ufficialmente alle Nazioni Unite , ci ha parlato l'architetto Rau, a Roma in occasione della conferenza 'Economia ...

Ambiente - Costa : “A Nairobi parlerò di Economia circolare e clima” : A Nairobi “porterò il discorso sul marine litter, una battaglia che l’Italia sta portando avanti a livello nazionale, internazionale e che vuole portare a livello planetario; quello sull’economia circolare che in Africa è molto sentito; quello sui cambiamenti climatici, perché l’Africa è un Paese ‘delicato’ perché è il continente che emette meno anidride carbonica e gas climalteranti ma anche quello che soffre ...

Prato capitale dell'Economia circolare con il festival Recò : L'economia circolare sarà raccontata attraverso incontri , talk, con i massimi esperti in materia, con concerti e eventi per famiglie e alternati a spettacoli teatrali e performance nel distretto ...

Eni : acconrdo con Cdp su Economia circolare - decarbonizzazione e rinnovabili : ... e il numero uno di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato un accordo di collaborazione per l'identificazione e promozione congiunta delle due società di iniziative in Italia nell'ambito di economia ...

Economia circolare in città : summit a Milano : Oltre il ricicloQuante volte avete indossato quell'abito?Consumo eticoGli sprechi d'acquaLa distribuzione dei prodottiMisurare le prestazioni ambientaliLa sostenibilità non è solo un buon proposito. È anche un motore per l’Economia, l’Economia circolare ovviamente. Quella in cui le risorse – ma anche il territorio e le sue architetture – non vengono solo consumate e abbandonate, ma riprese, a fine vita, riviltalizzate e rimesse in ...

ENI : accordo con CDP su Economia circolare - decarbonizzazione e sostenibilità : La partnership con Cassa depositi e prestiti ci dà grande forza per proseguire nel percorso verso un futuro di energia sempre più sostenibile e inserita in un contesto di economia circolare . Il ...

L'Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Cdp, Fabrizio Palermo, e l'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato un accordo di collaborazione per iniziative congiunte su economia circolare, decarbonizzazione e rinnovabili.