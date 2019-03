E' nato il Centro Studi europei Patria Europa | sedi a Senigallia e Bruxelles

Palermo : omicidio nel centro storico - la vittima è il rapinatore : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - E' il rapinatore di un minimarket la vittima dell'omicidio avvenuto poco fa in via Maqueda a Palermo. Sul luogo la Polizia di Stato che sta eseguendo i primi rilievi. Molto confusa, al momento, la dinamica. Ferite anche due persone. Ma si sa che la vittima avrebbe tent

Il candidato governatore in Basilicata imbarazza il centrosinistra : "Mai andato ai comizi - tranne quando c'era Giorgio Almirante" : Il candidato governatore del centrosinistra in Basilicata, Carlo Trerotola, è nuovo alla politica. Mai una candidatura, nessuna partecipazione ai comizi. Se non a quelli in cui a parlare era Giorgio Almirante, storico esponente del Movimento Sociale Italiano: "Non ho mai fatto politica. Non sono mai andato ai comizi, tranne quando c'era Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto ancora, anche se non è una scelta politica". Le sue ...

Condannato alla Spezia arrestato al centro di espulsione di Brindisi : La Spezia - Sconterà nove mesi di carcere per lesioni personali e minacce aggravate. E' la pena che spetta a un dominicano di 27 anni su ordine della Procura della Repubblica della Spezia per reati ...

La Sardegna è del centrodestra - Solinas nuovo governatore. Crollo M5s ma Salvini assicura : 'Per il governo non cambia nulla' : Il candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna. Supera con 15 punti di vantaggio quello del centrosinistra. i Cinquestelle in un anno passano dal 42,5 al 10%

Vince centrodestra - Solinas governatore Sardegna : “Priorità alla gente comune” : Lo scrutinio si trascina a rilento ma i risultati delle elezioni regionali in Sardegna sono ormai chiari e aprono una questione dentro il Movimento cinque stelle. Ma anche nel centrodestra, con i ripetuti appelli di Forza Italia alla Lega a staccare la spina del governo giallo-verde. E, infine, anche nel centrosinistra dove si discute sulla formula del vecchio Ulivo apparsa valida, se non Vincente, sia in Abruzzo che in Sardegna. Quando sono ...

Regionali Sardegna - lo spoglio aggiornato : i nuovi dati reali - Solinas e centrodestra fanno il vuoto : Il centrodestra e Christian Solinas aumentano il vantaggio sul centrosinistra e Massimo Zedda alle Regionali in Sardegna. Alle 13, a sei ore dall'inizio dello spoglio nelle 1.840 sezioni, le operazioni vanno a rilento e i risultati sono evidentemente parziali. Solo 33 Comuni (i più piccoli) su 377 h

In Basilicata il centrosinistra trova l’unità - Trerotola candidato governatore : In Basilicata, il centrosinistra ritrova l’unità sulla candidatura alla presidenza della Regione. A mettere tutti d’accordo – si fa per dire – il passo di lato del governatore uscente, Marcello Pittella, che contro tutti e tutto fino a meno di quarantott’ore fa, di mollare non voleva sentirne parlare. Un tirare dritto a tutti i costi, quello dell’esponente Pd, in barba alla sospensione dalla sua carica di governatore dello scorso luglio, perché ...

Autonomie regionali - le due Italie. Governatori del Nord in pressing - preoccupazioni al centro-sud : La riforma delle Autonomie regionali divide la politica, ma spacca il Paese in due Italie. Da una parte ci sono i Governatori delle regioni settentrionali che pressano l'esecutivo affinché dia il via libera al testo messo a punto dalla ministra leghista Erika Stefani; dall'altra i Governatori del centro-sud che temono di essere penalizzati e si preparano a resistere. Con la Lega favorevole e i 5 Stelle contrari, sul testo è mancata ...

L'attaccante segna da centrocampo : la reazione dell'allenatore : Oscar Cardozo, attaccante paraguaiano del Club Libertad, ha realizzato un gol incredibile. Durante la sfida contro The Strongest, squadra che milita nella prima divisione del campionato boliviano, ...

Abruzzo - stravince il Centrodestra con il 48 - 03% : Marsilio nuovo governatore. Lega primo partito. Centrosinistra al 31 - 28%. Crollo M5s : 'Daremo alla regione il futuro che merita', afferma il neo presidente, esponente di Fratelli d'Italia. 'Grazie Abruzzo! Grazie Italia, più forti di attacchi, bugie e polemiche', il commento del leader ...

Abruzzo - Marsilio nuovo governatore : trionfo Lega e centrodestra - il crollo del M5s : Il trionfo del centrodestra e della Lega in Abruzzo: il governatore è Marco Marsilio, candidato di Fratelli d'Italia, vince con quasi il 50% dei voti ma il successo è soprattutto di Matteo Salvini, perché il Carroccio diventa il primo partito in regione con il 28,7%. Male, molto male il M5s che con

