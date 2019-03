Droga | spaccio e uso personale | quando è reato e quali sanzioni

leggioggi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) I dati riportati dalla cronaca rivelano, purtroppo, un aumento del consumo e dellodi sostanze stupefacenti, specialmente tra i giovani e, soprattutto, in riferimento allepesante (cocaina ed eroina) e dell’importante attività di prevenzione e repressione messa in atto dai Carabinieri e dalle altre forze di Polizia al fine di contrastare tale fenomeno.Prima di dare una risposta agli interrogativi, cercherò, con questo breve excursus, di chiarire la differenza tra acquisto e vendita di sostanza stupefacente, tra usoSostanze stupefacenti: usoIl Legislatore, in alcune ipotesi, cerca di giustificare colui che acquista laper un uso, mentre non ha nessuna compassione per chi vende, consegna o cede ad altri, anche se gratuitamente, una quantità anche minima di sostanza stupefacente. Difatti, il soggetto che vende è ...

poliziadistato : In atto esecuzione 12 ordinanze custodia tra Isernia, Foggia e Roma per traffico e spaccio cocaina Indagini… - poliziadistato : Pordenone: arresti e perquisizioni in gruppo criminale dedito a spaccio di droga (eroina, cocaina e hashish) in cen… - brumottistar : Per la seconda volta viene arrestato per spaccio di droga il personaggio che che insieme alla sua famiglia mi aveva… -