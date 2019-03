Doping | sono 21 gli atleti coinvolti nel caso che coinvolge Austria e Germania

Sci di fondo - sono 21 gli atleti indagati dalla Procura di Monaco dopo lo scandalo Doping di Seefeld : Secondo quanto riferito dal Procura tore Graeber, sono 21 gli atleti indagati dalla Procura dopo lo scandalo doping sono 21 atleti di 8 paesi su cui la Procura di Monaco di Baviera sta indagando in relazione allo scandalo doping ematico emerso qualche settimana fa in Germania, durante i Mondiali di sci di fondo a Seefeld , secondo quanto riferito dal Procura tore Kai Graeber. L’inchiesta, che gira attorno a un medico tedesco arrestato a ...

9 persone sono state arrestate per Doping ai Mondiali di sci nordico in Austria : 9 persone sono state arrestate per doping ai Mondiali di sci nordico in Austria, a Seefeld. Tra queste sembra che ci siano anche 5 atleti, che i giornali hanno identificato come Austriaci, estoni e kazaki. L’operazione è stata condotta dalla