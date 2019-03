Donna uccisa in casa a Milano | fermato il compagno

Donna uccisa a Milano : fermato il compagno : E" stata uccisa nel suo appartamento, probabilmente soffocata. Così è stata ritrovata ieri pomeriggio tardi Roberta Priore, 53enne, nella sua abitazione sita al quinto piano di un immobile in via Piranesi 19, nella zona sud est di Milano, poco distante da Porta Vittoria. E" stata la figlia maggiore, di 22 anni, ieri pomeriggio verso le 15,30, a chiamare la polizia, preoccupata per non essere riuscita a parlare con la madre da diverso tempo. La ...

Trapani : è stata uccisa la giovane Donna scomparsa - due arresti : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - E' stata uccisa Nicoletta Indelicato, la giovane donna di Marsala scomparsa domenica notte da Marsala (Trapani). Due persone sono state arrestate per l'omicidio. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno sottoposto a fermo di iniziato di delitto il 34enne Carmelo

Strage Nuova Zelanda - Donna uccisa mentre tenta di salvare il marito tetraplegico : Husna Ara Parvin, una donna di quarantadue anni originaria del Bangladesh, è tra le vittime dell’attacco alle moschee in Nuova Zelanda. Secondo i suoi familiari, è stata uccisa mentre correva per cercare di raggiungere suo marito costretto su una sedia a rotelle. La coppia viveva da anni a Christchurch.Continua a leggere

Vicenza - Donna travolta e uccisa mentre cercano di rubarle l'auto : ladri in fuga : A Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza ieri 13 marzo una donna di 51 anni Michaela Stoicescu è stata travolta e uccisa da un malvivente che voleva rubarle la sua macchina, una Mercedes Slk blu. La donna era in compagnia della nipote di 33 anni con la quale stava facendo diversi giri in auto. Sembrerebbe che la donna avesse deciso di accompagnare la parente in alcuni uffici postali dove doveva prelevare del denaro da consegnare in seguito ...

Napoli - funerali di Fortuna uccisa dal marito - il prete : 'Chi picchia una Donna è str....' : Non ha usato giri di parole don Antonio Loffredo, parroco della chiesa di Santa Maria al Rione Sanità di Napoli dove ieri si sono celebrati i funerali di Fortuna Bellisario. La 36enne mamma di tre bambini, è stata uccisa di botte giovedì scorso, alla vigilia della festa delle donne, dal marito, reo confesso, nella loro casa a Miano, quartiere di Napoli. Don Antonio durante l'omelia funebre ha detto che "chi picchia una donna è uno str..". Il ...

