Dominik Paris | band | peso | figlio e compagna Chi è il campione di sci

Sci alpino - Dominik Paris : “Una stagione fantastica - la vittoria di Soldeu è la più bella” : Dominik Paris ha chiuso un anno magico. Campione del Mondo di Super-G e Coppa del Mondo sempre di supergigante in bacheca. Inoltre la doppietta di Bormio, il successo di Kitzbuehel. Nell’intervista a La Repubblica l’altoatesino si è raccontato, partendo proprio dalla sua stagione: “E’ stata una stagione fantastica, in cui sono diventato quel che volevo essere, un discesista al top su tutte le piste e in tutte le ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Questa è la mia più grande vittoria perché dimostra che sono stato costante” : Dominik Paris ha vinto anche il supergigante delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino e si è portato a casa la Coppetta di specialità. Il velocista azzurro ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” nella quale ha ripercorso la sua stagione appena andata in archivio (non prenderà parte alle gare tecniche). Così alla Rosea l’azzurro: “Non so se ho mai spinto così tanto in vita mia, ma dovevo ...

Sci alpino - il palmares di Dominik Paris : tutte le vittorie e le medaglie : Semplicemente straordinario! Dominik Paris ha suonato la sua settima sinfonia nella Coppa del Mondo di sci alpino e conquistato la Coppa del Mondo del superG. Un risultato storico quello ottenuto dall’atleta nostrano, campione del mondo ad Are sempre in questa specialità, così particolare e difficile da interpretare. Ma Paris si è scoperto campione di tutto quest’anno ed ha incamerato la 16esima vittoria in carriera (12 in discesa e ...

Sci alpino : Dominik Paris - il trionfo del campione che gareggia con divertimento : Il trionfo del sorriso. Sulle nevi di Soldeu, sede delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile, è andato in scena lo show di Dominik Paris. Il 29enne altoatesino ha estasiato ancora una volta e suonato la sua settima sinfonia, le terza doppietta (superG-discesa) messa a segno quest’anno. Se si parlasse di calcio, parleremmo di un Bomber d’area, vista la stazza, ma nel suo modo di sciare Paris è tutt’altro. Punge come ...

Sci alpino - Dominik Paris sul suo trionfo : “Un sogno che si realizza - ho sciato con divertimento!” : Emozionante e leggiadra: questi gli aggettivi più adatti per descrivere la prova del nostro Dominik Paris. Nelle Finali di Coppa del Mondo maschile di sci alpino, in scena a Soldeu, l’azzurro ha posto il settimo sigillo stagionale, aggiudicandosi il superG e conquistando la Coppa del Mondo di specialità dopo che l’ultimo italiano a riuscirvi era stato nella stagione 1994-1995 Peter Runggaldier. Una terza doppietta pazzesca ...