Disney potrebbe ridare nuova vita alla Lucasfilm Games

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La fine di LucasArt la conosciamo tutti, soprattutto dopo che ladecise di chiudere la divisione giochi in seguito all'acquisizione avvenuta nel 2012.Tuttavia, come segnalato da PCN, durante i giorni scorsi sul sitonella sezione candidature sono apparsi ben 86 annunci legati a, nome usato dcasa di sviluppo fino al 1990. Tra le posizioni richieste ci sono compiti di prestigio come produttore, coordinatore del marketing, art director e altri ruoli sempre molto importanti. Pare inoltre che verrà creata una sezione separata per i territori asiatici, prolifici soprattutto per quanto concerne il lato mobile.Basandoci unicamente su tutte le informazioni che abbiamo, sembra proprio chelavorerà su "prodotti interattivi" ambientati all'interno dell'universo di Star Wars e di altre IP della società per tutte le piattaforme digitali ...

