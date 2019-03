Dirotta scuolabus e gli dà fuoco | per l' autista c' è l' aggravante del terrorismo

Dirotta uno scuolabus e gli dà fuoco. Per i pm è un atto di terrorismo : Si profila un'accusa di terrorismo per Ousseynou Sy, l'autista dello scuolabus che ha sequestrato 51 ragazzini in viaggio da Crema minacciando di ucciderli tutti. Voleva vendicare la strage di migranti in mare e ha dato fuoco al mezzo mentre i carabinieri, che erano riusciti a fermarlo portavano in salvo gli studenti. Sy, 47 anni, da almeno 15 anni autista della società Autoguidovie, era partito con a bordo gli studenti e ...