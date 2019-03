Diffuso illegalmente il nuovo singolo di Laura Pausini Lo sfogo sui social

Laura Pausini - Diffuso illegalmente il nuovo singolo : lo sfogo della cantante : Laura Pausini su tutte le furie, diffuso illegalmente il suo ultimo singolo : lo sfogo della cantante L’attesissima uscita dell’ultimo brano di Laura Pausini in collaborazione con Biagio Antonacci è stata “rovinata” da un increscioso intoppo. Come riportato da Trash Italiano, dalla ricostruzione di una conversazione che la cantante ha avuto su Twitter con i suoi […] L'articolo Laura Pausini , diffuso illegalmente il ...

Laura Pausini furiosa - Diffuso illegalmente il nuovo singolo : 'Questa storia deve finire' : Laura Pausini furiosa sui social. La cantante romagnola non ha gradito per niente le segnalazioni di alcuni fan, i quali le hanno fatto notare che su alcuni gruppi di WhatsApp stava circolando in anteprima il nuovo singolo dal titolo "In questa nostra casa nuova", interpretato insieme a Biagio Antonacci. Qualcuno, dunque, avrebbe diffuso illegalmente il brano inedito dell'artista di Faenza, che su Twitter ha ammesso di essere stufa di questa ...