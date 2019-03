Dieta dell’uovo | come dimagrire 10 chili in 10 giorni

dilei

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ladell’uovo consente di perdere sino a 10in 10, sgonfiando la pancia e depurando l’organismo.Demonizzato per anni e accusato di aumentare il colesterolo, in realtà l’uovo è ricco di proprietà nutritive ed è perfetto per tornare in forma. Questo cibo è particolarmente nutriente e favorisce il senso di sazietà, consentendoci di fare il pieno di energia senza però cadere in tentazione a causa della fame nervosa.Non solo: al suo interno si trovano alcune sostanze benefiche e utili per perdere peso. Prima di tutto la colina, un aminoacido che migliora il funzionamento del fegato, evitando gli accumuli di grasso e accelerando il metabolismo. La colina aiuta a prevenire anche il deposito di colesterolo nelle arterie e di conseguenza l’arteriosclerosi.Nelle uova si trovano anche le vitamina del gruppo B, che riducono il pericolo di malattie ...

TeleClubItalia : ATTUALITA' | LA DIETA Perdere peso in due settimane è possibile, basta seguire la dieta dell'uovo sodo… - TaniuzzaCalabra : Sono a dieta ferrea. Il rosso dell'uovo lo posso mangiare o devo mangiare solo il bianco? -