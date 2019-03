Diciotti | il voto al Senato per “salvare” il ministro Salvini dal processo

Senato - il voto sulla Diciotti. Salvini si difende in aula e ringrazia il M5s 'Fu decisione del governo. Le cose di fanno in due' : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Diciotti - oggi al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. Segui la diretta : E’ ripresa in Aula al Senato la discussione generale sul caso Diciotti dopo la chiusura di ieri sera poco prima della mezzanotte. Una cinquantina in tutto gli iscritti a parlare. Ieri sono già intervenuti 27 Senatori e alcuni hanno rinunciato. oggi il Senato dunque deciderà se concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese senza proclamazione immediata ...

Diciotti : Salvini in Aula - voto alle 13 : 9.39 Il ministro dell'Interno Salvini è in Aula, al Senato, alla seduta sul caso Diciotti per l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Gli iscritti a parlare sono una cinquantina. Ieri, sono già intervenuti 27 senatori. Il voto è previsto per le 13. Sarà palese, ma senza proclamazione immediata del risultato. I senatori che non partecipano alle votazioni potranno comunicare il proprio voto,che sarà annotato in appositi verbali.Le ...

Caso Diciotti - oggi il voto al Senato per autorizzare il processo a Salvini : Lega e 5Stelle sono schierati per il no ma tra gli "ortodossi" grillini è alta tensione. Forza Italia contraria al processo

Salvini - oggi il voto sul caso Diciotti al Senato. Tensione per la scelta degli ortodossi del M5s : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'Aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

VOTO SALVINI Diciotti/ Tutte le contraddizioni di un governo a 2 facce : Oggi il Senato si pronuncerà sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno SALVINI per il caso DICIOTTI

Diciotti - Senato voto su Salvini/ Diretta - via libera a processo test per Lega e M5s : Caso Diciotti, Diretta del voto al Senato sul processo al Ministro Salvini: le posizioni di Lega e M5s, il test per il Governo e il rischio di 'falchi'

Diciotti - Conte : domani in Aula per voto : 16.58 Il premier Conte sarà domani in Aula,al Senato, per seguire il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Salvini per il caso della nave Diciotti "Si è parlato di assunzione di responsabilità. Io mi sono sempre assunto le responsabilità e continuerò a farlo.domani sarà questa Aula a pronunciarsi su Salvini e io tornerò, perché su questa vicenda c'è una chiara linea politica che il governo ...

Diciotti - mercoledì il voto in Senato sul processo a Salvini : Il Senato voterà mercoledì 20 marzo sul caso -Salvini. I Senatori, dalle 13, saranno chiamati infatti a pronunciarsi sulla proposta della Giunta delle immunità di Palazzo Madama, che a processo nei ...

Salvini esulta sui numeri dei migranti. Mercoledì voto in aula sulla Diciotti : Solo 335 quelli arrivati da inizio anno, il 94% meno dello stesso periodo del 2018, mentre le espulsioni sono state il quadruplo. 'Passiamo dalle parole ai fatti' dice il ministro dell'Interno

Tav - guerra Salvini-Di Maio. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sul voto sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Diciotti - Toninelli : “Voto di scambio M5s-Lega? Barzelletta - non siamo mica il Pd”. Battibecco con Giannino su Tav : “Voto di scambio tra M5s e Lega su caso Diciotti? E’ una Barzelletta, non abbiamo proprio l’impostazione umana di confondere argomenti differenti tra loro. Un conto è il caso Diciotti, trattato collegialmente dal governo. Un conto sono tutte le altre questioni. E poi non siamo mica il Pd“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ...