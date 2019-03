Diciotti | il Senato vota sul processo a Salvini Il ministro in Aula | prenderà la parola

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) E’ il giorno del voto delsull’autorizzazione a procedere per ildell’Interno Matteosul caso della nave. Il vicepresidente del Consiglio è inlaintorno alle 11,40: il voto invece è previsto per le 13. L’assemblea si deve esprimere sul testo del presidente della giunta per le autorizzazioni Maurizio Gasparri che chiede di negare il, come chiesto dal tribunale dei ministri di Catania. L’accusa, come noto, è sequestro di persona aggravato per non aver concesso lo sbarco di 137 migranti (diversi anche minori) dopo averli tenuti sul pattugliatore della Marina militare per dieci giorni.In, oltre a, ci sono i ministri leghisti Gian Marco Centinaio e Giulia Bongiorno, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso per mezzogiorno. Tra i membri della giunta tra gli altri ci ...

