Diciotti | il Senato nega l' autorizzazione per Salvini

Caso Diciotti - il Senato nega l'autorizzazione<br> a procedere contro Salvini : Ore 13:21 - Il Senatore Maurizio Gasparri ha comunicato che il Senato ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini perché sono già arrivati 232 voti a favore della sua proposta. Gasparri, presidente della Giunta per le immunità, ha presentato la sua relazione spiegando che il no all'autorizzazione "si basa sull'articolo 96 della Costituzione, che regola la responsabilità dei ministri, e sulla ...