Diciotti | i senatori “salvano” Salvini

Diciotti - Di Maio : “Votazione on-line vincolante per senatori? Lo spirito è adeguarsi alla decisione presa dagli attivisti” : Dura poco più di tre ore la riunione all’Hotel Forum di Roma tra Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. Al termine, il capo politico del M5S torna sulla votazione on-line sul Ministro Salvini inerente il caso ‘Diciotti‘: “Votazione vincolante per i senatori pentastellati? La nostra forza è la democrazia diretta, ora ci sono stati dei risultati ed io non credo che si debbano utilizzare con discorsi alla ...

Diciotti - Giarrusso (M5s) mima le manette rivolto ai senatori Pd. Scoppia la bagarre : “Buffone - vergogna” : Il senatore del M5S Mario Michele Giarrusso fa il gesto delle “manette”, incrociando i polsi, verso i senatori dem che lo stanno contestando fuori dell’Aula della Giunta per le Immunità a Sant’Ivo alla Sapienza dopo il no al processo al ministro Salvini. E la protesta, contro il pentastellato che poco prima aveva detto “Io non ho i miei genitori agli arresti domiciliari”, si accende. L'articolo Diciotti, Giarrusso ...

Diciotti - senatori Pd gridano ‘Onestà’. Giarrusso (M5S) fa il gesto delle manette : I senatori Pd urlano contro il senatore pentastellato Giarrusso, per il voto salva-Salvini, espresso dalla Giunta per le immunità del Senato: "buffone", "restituisci lo stipendio", "dimettiti". Il grillino fa il gesto delle manette e risponde così ai cronisti: "Sono loro che dovrebbero vergognarsi per quello che hanno fatto loro e i loro parenti per distruggere l'Italia"Continua a leggere

Diciotti - Giunta per le immunità del Senato al voto - Fraccaro - M5s - : 'I senatori seguano la base' : "Noi abbiamo sempre detto 'no' a chi intendeva farsi scudo con una carica politica dopo aver commesso reato. Ma questo è un caso diverso ed è la prima volta". Vizzini , M5s, : "Il voto sancisce una ...

Diciotti - dopo il sì all’immunità degli iscritti M5s oggi il voto per Salvini : ecco su quanti senatori può contare : dopo settimane di tensioni, polemiche e superato il voto online degli iscritti M5s, oggi la giunta per le Immunità di Palazzo Madama vota sulla concessione dell’immunità a Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. La convocazione è nell’Aula di Sant’Ivo alla Sapienza per le 13.30. Il governo si presenta al giorno del giudizio, almeno sulla carta, compatto: la base 5 stelle ha votato in maggioranza per il no al processo ...

Diciotti - in Giunta decisivo voto 7 senatori M5s su Salvini : Roma, 18 feb., askanews, - Si aprirà con la replica del presidente Maurizio Gasparri, dopo la conclusione della discussione generale la scorsa settimana, la seduta di domani della Giunta per le ...

Diciotti - gli atti ai pm anche su Conte e Di Maio. Senatori M5S : su Salvini non può decidere la rete : Un nuovo caso rischia di prolungare le agonie dei due soci di governo, alle prese con la vicenda Diciotti. Matteo Salvini è ancora in attesa del verdetto che la giunta per le immunità del Senato pronuncerà martedì, ma la procura di Catania già si prepara ad aprire un nuovo fascicolo sulla Diciotti, che riguarderà le posizioni del presidente del C...

Diciotti - Gasparri : “Memoria governo? Interlocutore resta Salvini”. Senatori M5s : “Non abbiamo ancora deciso” : “La memoria del governo in arrivo? Il nostro Interlocutore è e resta Matteo Salvini“. A rivendicarlo è il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità, Maurizio Gasparri, al termine della prima seduta dell’organismo che dovrà per primo decidere, in attesa dell’arrivo in Aula, sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno sul caso Diciotti. “Se il governo avrà ...

Diciotti - i senatori M5S della giunta pronti al sì all'autorizzazione : Il caso della nave "Diciotti" sta mettendo in serie difficoltà i rapporti tra Lega e M5S ma soprattutto la sopravvivenza stessa del governo. Da oggi il M5s si trova davanti a un bivio: tradire l'alleato Matteo Salvini votando insieme al Pd l"autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale di Catania oppure negarla tradendo così la sua "anima giustizialista"?Se da un lato Matteo Salvini, dalle pagine del Corriere della Sera, ha annunciato il suo ...

Viminale : «Rischio terroristi su Diciotti». Stasera vertice tra Di Maio e senatori 5S : A bordo della Diciotti, la nave della Guardia costiera con a bordo 177 persone soccorse lo scorso agosto, c'era la possibilità che ci fossero infiltrazioni terroristiche e/o criminali. Lo...

Caso Diciotti - da Salvini a processo da solo al fronte dell’autodenuncia. Di Maio incontra i senatori M5s in Giunta : Da una parte il fronte M5s di chi è convinto si debba mandare Matteo Salvini a processo da solo sul Caso Diciotti. Dall’altra chi sta valutando, sempre tra i 5 stelle, l’ipotesi dell’autodenuncia di tutti i ministri M5s e quindi di votare no in Aula all’autorizzazione a procedere contro il leghista. Dopo che il leader del Carroccio ha chiesto al Senato, con una lettera al Corriere della Sera, di essere salvato dal ...