Diabete | il 15% dei malati rischia la vista a causa della glicemia alta

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Oltre 300 diabetici potranno salvarsi lagrazie all’intelligenza artificiale e ai camici bianchi ‘in carne e ossa’ che l’hanno utilizzata durante la prima Campagna nazionale di prevenzione e diagnosiretinopatia e maculopatia diabetiche, l’iniziativa promossa dal Centro ambrosiano oftalmico (Camo) e dall’Irccs ospedale San Raffaele di Milano con visite gratuite offerte dal 4 al 28 febbraio in circa 30 centri italiani. Lo screening si è chiuso con un bilancio di 2.200 persone conesaminate, i cui dati sono stati analizzati dal software americano di Ai (Artificial intelligence) ‘Eye-Art’ che ha permesso di rilevare nel 15% dei pazienti (330) la presenza di alterazioni riconducibili a maculo-retinopatia diabetica.A questi, e ai 374 dei quali per via di una cataratta non è stato possibile valutare le immagini retiniche, ...

