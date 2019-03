Di Maio furioso con De Vito m5s | “Ha insultato il Movimento | lo caccia la nostra

blogitalia.news

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Deto dal5 Stelle, Di: “Hatutti noi” “Quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi, a ogni portavoce delnelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto”. …Dicon De(m5s): “Hail, lolaanima!!!” at BlogItalia.News.

tpi : L'esilio di Di Battista: nel M5s è isolato, lui furioso parte di nuovo. Ecco dove va stavolta - MarianaGervaso1 : RT @givalietti5409: L’eroe dei due mondi non buca più lo schermo e buca le uscite in pubblico. “Di Battista è furioso con Di Maio'. Link ·… - givalietti5409 : L’eroe dei due mondi non buca più lo schermo e buca le uscite in pubblico. “Di Battista è furioso con Di Maio'. Lin… -