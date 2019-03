Di Maio annuncia l' espulsione di De Vito senza attendere il primo grado di giudizio

«X Factor» - anche Mara Maionchi annuncia l’addio : Mara MaionchiMara MaionchiMara MaionchiMara MaionchiMara MaionchiMara MaionchiMara MaionchiMara MaionchiMara MaionchiMara MaionchiMara Maionchi, seduta di fronte a Fabio Fazio, ha confermato quel che si andava dicendo da qualche tempo. «Non credo di rifare ancora X Factor», ha cominciato il giudice, la cui schiettezza verbale ha regalato allo show Sky un piglio irripetibile. «Gli anni passano, i bimbi crescono, io invece calo», ha continuato, «X ...

Tav - Conte annuncia il rinvio dei bandi di gara. Di Maio : crisi risolta : La lunga telenovela sulla Tav si arricchisce di un nuovo episodio. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato il rinvio dei bandi sulla costruzione dell'opera. Con un lungo messaggio ...

Luigi Di Maio annuncia la svolta M5s - godetevi il suicidio : 'Io capo per altri 4 anni - addio due mandati' : Come previsto e annunciato da rumors e indiscrezioni, all'indomani del disastro elettorale in Sardegna, il M5s svolta . O meglio, vien da dire che si suicida . La 'svolta' viene annunciata dal ...

Di Maio annuncia la riorganizzazione del Movimento 5 Stelle : «Superare la regola dei due mandati» : In una conferenza stampa alla Camera, il ministro del Lavoro e vicepremier si è soffermato sul nuovo corso dei pentastellati

Importanti cambiamenti dentro il Movimento - lo annuncia Luigi Di Maio(video) : Secondo Luigi Di Maio è giunto il momento di apportare dei cambiamenti all’interno del Movimento “Andremo avanti con la riorganizzazione e tra domani e dopodomani ci saranno novità Importanti per il Movimento”. Così il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio che precisa: “Questa riorganizzazione non è una cosa per il M5s: servirà … L'articolo Importanti cambiamenti dentro il Movimento, lo annuncia Luigi Di Maio(video) proviene da ...

TAV - rivedere il progetto ma si farà lo annuncia Salvini… Di Maio osserva : Matteo Salvini annuncia che il progetto TAV verrà rivisto ma si farà Secondo il vicepremier Matteo Salvini “non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portarlo a termine”. Il ministro dell’Interno, parlando a “Mattino Cinque”, ha assicurato che farà “tutto il possibile perché la Tav si faccia, il progetto può essere … L'articolo TAV, rivedere ...

PiazzaPulita - Corrado Formigli annuncia lo scoop con cui affonda Di Maio e Di Battista : 'Cose inquietanti' : Un grossissimo guaio per Luigi Di Maio ed Alessandro Di Battista ? Forse. L'annuncio corre su Twitter, dove l'account ufficiale di PiazzaPulita - la di Corrado Formigli del giovedì sera su La7 - ...

La svolta del Movimento 5 Stelle annunciata da Luigi Di Maio : 'È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori', riflette Di Maio, '...

La svolta del Movimento 5 Stelle annunciata da Luigi Di Maio : Dopo tre giorni di silenzio, Luigi Di Maio si fa vivo e trae, in un lungo intervento sul blog delle Stelle, le conclusioni della dura esperienza delle elezioni in Abruzzo. In sintesi: il Movimento compie una svolta, si apre alle alleanze elettorali (ma solo con liste civiche, sia chiaro) e tenta la strada del radicamento nelle periferie del Paese. Proprio quello che, per scelta o per natura, non aveva fatto in tutti questi anni. Ma sia ...

Il cambiamento del cambiamento. Luigi Di Maio rompe il silenzio e annuncia proposte per radicare M5S sul territorio : "È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando come a volte accade. Questo vuol dire pure che dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci. Mi ha colpito il fatto che in alcuni regioni in questi anni i siamo rimasti nella nostra zona di comfort, evitando di incontrare categorie ...

Rivoluzione M5S - lo annuncia Di Maio - “Si alle alleanze” ecco il M5S 2.0 : La sconfitta in Abruzzo secondo Luigi Di Maio è dovuta all’astensionismo, ma nonostante ciò si da voce ad una Rivoluzione delle regole interne del M5S Di Maio ammette lo stop del M5S ma precisa che «una distinzione tra il comportamento del Movimento in termini di risultato elettorale alle Politiche rispetto alle Amministrative va fatta». Sul calo di consensi, poi, il capo politico afferma che «un dato importante è legato anche ...