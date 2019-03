DEUTSCHE BANK-COMMERZ La tattica del colosso alla faccia di Italia e Ue

"Non mi piacciono i campioni nazionali". Lo scetticismo del presidente della Vigilanza Bce Enria sulle nozze DEUTSCHE-Commerzbank : "Non mi piace particolarmente l'idea dei campioni nazionali, dei campioni europei". Lo afferma il presidente della Viglianza bancaria della Bce, Andrea Enria, in un'intervista al Financial Times, senza comunque citare la maxi-aggregazione che potrebbe avere luogo in Germania, dove Deutsche Bank e Commerzbank hanno confermato l'esistenza di negoziati. "Specialmente quando sei un supervisore, non dovresti promuovere alcun esito strutturale in ...

"Da DEUTSCHE BANK 2 miliardi a Trump" : Oltre 2 miliardi di dollari di prestiti da Deutsche Bank a Donald Trump, nel corso dei decenni in cui ha lavorato come imprenditore immobiliare, malgrado i numerosi 'allarmi' sui suoi affari. È quanto ...

Le nozze tra DEUTSCHE BANK e Commerzbank mettono in luce il nanismo bancario italiano : Milano. Se questa fosse la volta buona per le nozze tra Deutsche Bank e CommerzBank, nascerebbe un gigante europeo del credito, con un'anima che è metà banca commerciale e metà investment Bank, in grado di competere con i grandi gruppi americani. Non che questo cambi il quadro di un'Europa che esce

Che succede se DEUTSCHE BANK e Commerzbank si fondono : Anzi, il ministro dell'economia Peter Altmaier si è unito al suo omologo francese Bruno Le Maire nell'invitare l'Ue ad allentare le regole sulle fusioni e a consentire la creazione di imprese a ...

