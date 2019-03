Decretone | ok alla Fiducia alla Camera Per il governo 323 sì Il testo torna al Senato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’Aula dellaha approvato laalche introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione. I sì sono stati 323, i no 247 e 4 astenuti. Ora si passa agli ordini del giorno, giovedì mattina ci sarà il voto finale sul provvedimento che poi dovràre alper la terza lettura, dopo che ilè stato emendato nei giorni scorsi con l’introduzione di modificheplatea che riceverà la pensione di cittadinanza e l’aumento dell’assegno per le famiglie con disabili, oggetto in verità di pesanti polemiche per l’esiguità dell’incremento, fissato in 50 euro.Ecco le principali modifiche introdotte con il passaggio a Montecitorio che ora dovranno essere definitivamente confermate da Palazzo MadamaOBBLIGO LAVORO SOLO CON SALARIO DA 858 EURO – L’ottica del salario minimo, nuovo obiettivo dei 5S, si proietta sul ...

