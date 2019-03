Decretone : da Camera fiducia con 323 sì : ANSA, - ROMA, 20 MAR - L'Aula della Camera ha approvato la fiducia al Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione. I sì sono stati 323, i no 247 e 4 astenuti. Ora si ...

Decretone - ok alla Fiducia alla Camera. Per il governo 323 sì. Il testo torna al Senato : L’Aula della Camera ha approvato la Fiducia al Decretone che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione. I sì sono stati 323, i no 247 e 4 astenuti. Ora si passa agli ordini del giorno, giovedì mattina ci sarà il voto finale sul provvedimento che poi dovrà tornare al Senato per la terza lettura, dopo che il testo è stato emendato nei giorni scorsi con l’introduzione di modifiche alla platea che riceverà la pensione di ...

Decretone - ok Camera a fiducia : Con 323 sì il governo ha ottenuto alla Camera la fiducia sul cosiddetto Decretone contenente le disposizioni su reddito di cittadinanza e quota 100. I no sono stati 247, gli astenuti 4 su complessivi ...

Decretone - il governo incassa la fiducia alla Camera su reddito di cittadinanza e quota 100 : Il governo incassa la fiducia alla Camera sul Decretone contenente le regole su reddito di cittadinanza e quota 100 in tema di pensioni: 323 i voti favorevoli, 247 i contrari. Entro domani l'Aula di Montecitorio darà il via libera al provvedimento che tornerà così in Senato per la sua approvazione definitiva.Continua a leggere

Pensioni : Quota 100 - Decretone arriva alla Camera - attesa per giovedì l'approvazione : Il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza termina l'esame in commissione Lavoro alla Camera e dovrà approdare in aula dove è attesa per giovedì l'approvazione definitiva delle misure in materia previdenziale. Numerosi sono gli interventi previsti che spaziano dalle Pensioni alle agevolazioni per i disabili, al riscatto della laurea e al Trattamento di Fine Servizio per gli statali. Bocciati emendamenti sugli esodati Come ormai ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - alla Camera la discussione generale sul Decretone. Segui la diretta : Al via nell’Aula della Camera la discussone generale sul decretone, che contiene le norme sul Reddito di cittadinanza e sulla quota 100 in materia pensionistica. Gli iscritti a parlare sono 33, e per il dibattito generale è prevista una decina di ore. E’ possibile che nel pomeriggio di domani il governo blindi il testo con la fiducia. L'articolo Reddito di cittadinanza e quota 100, alla Camera la discussione generale sul decretone. Segui la ...

Decretone - al via discussione a Camera : 12.10 Al via nell'aula della Camera la discussione generale sul Decretone, che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100in materia pensionistica. Gli iscritti a parlare sono 33, e per il dibattito generale è prevista una decina di ore. E' possibile che nel pomeriggio di domani il governo blindi il testo con la fiducia.

Decretone - al via discussione a Camera : 12.10 Al via nell'aula della Camera la discussone generale sul Decretone, che contiene le norme sul reddito di cittadinanza e sulla quota 100in materia pensionistica. Gli iscritti a parlare sono 33, e per il dibattito generale è prevista una decina di ore. E' possibile che nel pomeriggio di domani il governo blindi il testo con la fiducia.

Decretone alla Camera - ok sconto riscatto laurea over 45 : Roma, 16 mar. -, AdnKronos, - Via libera delle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al decreto legge sul reddito di cittadinanzae quota 100. Il provvedimento, approvato nella notte, da ...

Decretone alla Camera - ok sconto riscatto laurea over45 : Via libera delle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al decreto legge sul reddito di cittadinanza e quota 100. Il provvedimento, approvato nella notte, da lunedì alle 11.00 sarà nell'aula ...

Decretone lunedì alla Camera : Via libera delle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al decreto legge sul reddito di cittadinanza e quota 100. Il provvedimento, approvato nella notte, da lunedì alle 11.00 sarà nell'aula ...

Decretone - via libera in nottata. Lunedì all'Aula della Camera : MILANO - Si chiude il lavoro nelle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera sugli emendamenti al cosiddetto 'Decretone', il testo che contiene tra le altre cose il reddito di cittadinanza e ...

"Decretone" in Aula Camera da lunedì : 9.55 Via libera questa notte dalle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera al decretone su reddito di cittadinanza e quota 100. E' stato completato l'esame degli emendamenti e dato mandato al relatore di portare il provvedimento in Aula lunedì mattina.

Decretone : ok da commissioni Camera - lunedì in aula : Via libera delle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera, concluso l'esame degli emendamenti, al Decretone sul reddito di cittadinanza