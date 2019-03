De Vito | Zingaretti smorza subito i toni | il nuovo rapporto con gli elettori M5S parte

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La linea è stata dettata di prima mattina dal neo responsabile della comunicazione del Pd (e fedelissimo del segretario), Marco Miccoli: "Non abbiamo nulla da dichiarare sulla vicenda giudiziaria che riguarda il presidente del Consiglio comunale di Roma, Marcello De. Fiducia nella magistratura. Se daremo un giudizio, lo daremo alla fine dell'iter processuale". Quindi il messaggio diretto ai Cinquestelle: "Noi siamo garantisti sempre. Non a seconda delle convenienze e delle persone che vengono indagate". Ma il segnale non è rivolto solo all'esterno.ha mandato avanti uno dei suoi collaboratori più fidati, per impedire che nel suo partito partisse la consueta girandola di dichiarazioni ad alzo zero, che in passato si è vista ogni qualvolta un esponente grillino finisse impelagato in un guaio giudiziario. Il neo segretario ha voluto segnare ...

