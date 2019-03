De Vito | Raggi a Porta a Porta | sono su tutte le furie | è noto che lui e Lombardi non mi

De Vito arrestato - crolla l’opposizione interna alla Giunta Raggi. Ora l’incognita è l’iter per il nuovo stadio della Roma : Il Campidoglio trema, ma Virginia Raggi spingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto ...

Arresto De Vito - Casapound porta arance in Campidoglio : “Raggi dimettiti”. Ma non li fanno entrare : Casapound porta arance in Campidoglio per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi. Il consigliere del Municipio X Luca Marsella, insieme al leader delle tartarughe Simone Di Stefano, arriva davanti a palazzo Senatorio con le arance con l’intenzione di consegnarle al sindaco di Roma in seguito all’Arresto di Marcello De Vito. “Chiediamo a gran voce che il sindaco Virginia Raggi si dimetta, così come loro hanno chiesto le ...

Di Maio decide l'immediata espulsione di De Vito. Il Pd attacca : ora si dimetta la Raggi : Il vicepremier e leader Cinquestelle sottolinea che anche essersi solo avvicinati a certe dinamiche è un inaccettabile insulto. Rilancia la scomunica anche Virginia Raggi: per la sindaca non c'è ...

Arresto De Vito - opposizioni : “Raggi liberi il Campidoglio o sarà sfiducia”. Dalla Giunta : “Andiamo avanti” : Dopo l’Arresto del presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, esponente di spicco del M5s Roma, sono le opposizioni in Campidoglio a rilanciare la richiesta di dimissioni della sindaca Virginia Raggi. “liberi il Campidoglio. Lo chiediamo da un anno e mezzo per l’incapacità di governo che il M5s ha mostrato”, ha rivendicato Giulio Pelonzi, capogruppo dem. Una richiesta che sarà ribadita in Aula anche con ...

Tangenti per lo stadio - arrestato De Vito (M5S). Raggi : «Niente sconti a chi sbaglia» : Dopo gli arresti di giugno, il presidente dell’assemblea capitolina avrebbe continuato a prendere mazzette. Perquisizioni in Campidoglio. Di Maio: «Via dal Movimento»

Raggi sull'arresto di De Vito : "Nessuno sconto - a Roma non c'è spazio per la corruzione" : "Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione. La notizia dell'arresto di Marcello De Vito è gravissima: ho piena fiducia nella magistratura e nel lavoro dei giudici". Lo scrive il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, riferendosi all'inchiesta della procura sullo stadio della Roma calcio che ha portato a nuovi importanti sviluppi. Raggi aggiunge che ...

Gelmini : attendiamo sentenza De Vito - Raggi dovrebbe andare a casa : Roma – “Su arresto presidente consiglio Roma De Vito (M5S) restiamo garantisti e attendiamo sentenze anche con chi ha usato gli avvisi di garanzia come clava contro gli avversari. Per Roma invece servirebbe la “garanzia” di mandare a casa la Raggi. A prescindere da questa vicenda…”. Cosi’ Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. L'articolo Gelmini: attendiamo sentenza De Vito, Raggi ...

Arresto De Vito - Luigi Di Maio : 'Decido io - è fuori da M5s' - Virginia Raggi : 'Ho dichiarato guerra alla corruzione e non c'è spazio per ... : Commentando l'Arresto di Marcello De Vito aggiunge: "La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti". Intanto ribollono le chat dei consiglieri M5S di ...

Arresto De Vito - le reazioni del Pd : 'Siamo garantisti sempre' - ma si chiede la testa di Virginia Raggi : Le responsabilità politiche in questi tre anni di disastri del movimento 5 stelle al governo della Capitale sono sotto gli occhi del mondo - continua la nota - È per questo che come Partito ...

De Vito - Raggi : fiducia in magistratura : 10.51 "La notizia dell'arresto di Marcello De Vito è gravissima: ho fiducia nella magistratura,nei giudici.Una cosa è certa:nessuna indulgenza per chi sbaglia. Ho dichiarato guerra alla corruzione e respinto i tentativi di chi vuole fermare l'azione di pulizia che portiamo avanti".Così Virginia Raggi sull'arresto del presidente Assemblea Capitolina "Qui non c'è spazio per ambiguità. Non c'è spazio per chi immagina di poter tornare al passato ...