De Vito, Morra (M5S): fatti gravissimi

"Icontestati a Marcello desono: in questo momento,ancor più di prima,è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e delle Forze dell' Ordine.Non si può rimanere in silenzio. La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti".Così Nicola, M5S, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. "L'onestà deve essere sempre la nostra stella polare." E' il tweet di Roberta Lombardi,capogruppo M5S Regione Lazio.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

