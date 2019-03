De Vito | le intercettazioni con l' avvocato | Marcè sfruttiamo questa cosa

ilgiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2019) È tutto contenuto in un'intercettazione ambientale, che risale al 4 febbraio scorso. Il dialogo tra Marcello Dee il suo, Camillo Mezzacapo, entrambi finiti in carcere, in queste ore, è stato registrato nello studio del legale dagli investigatori."Ci rimangono due anni..."Al presidente dell'Assemblea Capitolina, l'Mezzacapo dice: "congiunzione astrale...è tipo l'allineamento della cometa di Halley, hai capito? Cioè è difficile, secondo me, che si verifichi così...e allora noi, Marce', dobbiamo sfruttarla sta, secondo me, cioè guarda....ci rimangono due anni".Il gip: "Sussite sodalizio ed è lampante"Per il giudice per le indagini preliminari, Maria Paola Tomaselli, emergerebbe in queste parole, con "lampante evidenza la sussistenza di un vero e proprio sodalizio". Nell'ordinanza, infatti, si legge che i due "discutono dell'attuale congiuntura politica ...

