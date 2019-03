De Vito | il grillino presidente del consiglio comunale di Roma | è stato arrestato

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ildeldi, De, è finito in carcere: "Riceveva favori e soldi dai costruttori Toti, Parnasi e Statuto". Un fulmino a ciel sereno per la già tanto polemizzata giunta a 5 Stelle a guida Raggi, una tegola improvvisa che nessuno si aspettava. Marcello Deè finito agli arresti per tangenti legate ad alcune autorizzazioni nel settore immobiliare, legate alla costruzione del nuovo stadio dellaMarcello Definito in manette, accusato di corruzione Deperò non è l'unico a finire con le manette ai polsi, insieme a lui c'è l'avvocato Camillo Mezzacapo (incaricato di alcuni incarichi professionali su segnalazione dello stesso De) e anche l'architetto Fortunato Pititto (legato a doppio filo con Gianluca Bardelli e la famiglia Statuto). Marcello De, oltre a ricoprire un incarico rilevante al Campidoglio, èanche il primo ...

fattoquotidiano : Marcello De Vito, chi è il grillino a capo dell’Assemblea capitolina arrestato. Dalla corsa a sindaco al record di… - Agenzia_Ansa : Chi è Marcello #DeVito, un grillino ortodosso della prima ora. Già candidato a sindaco è stato il più votato delle… - redin20righe : Terremoto in Campidoglio, arrestato il grillino De Vito. Di Maio, 'fuori da M5s' -