De Vito arrestato | Virginia Raggi | ' Sono su tutte le furie'

Arrestato per corruzione Marcello De Vito - presidente M5s del consiglio comunale di Roma : Avrebbe favorito il costruttore Parnasi per la realizzazione dello Stadio della Roma, i fratelli Toti per i lavori nell'area dei Mercati generali e il gruppo di Statuto per la realizzazione di un ...

De Vito arrestato - crolla l’opposizione interna alla Giunta Raggi. Ora l’incognita è l’iter per il nuovo stadio della Roma : Il Campidoglio trema, ma Virginia Raggi spingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto ...

Stadio Roma - arrestato per corruzione Marcello De Vito del M5S. Le intercettazioni : ...41 Marcello De Vito mentre viene portato via dalle forze dell'ordine, @LaPresse, - di Redazione SkySport24 12:35 Stadio Roma, gli aggiornamenti da Paolo Assogna L'inviato di Sky Sport 24 fa il ...

De Vito arrestato - Di Maio : 'È fuori dal Movimento 5 stelle' : Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe ...

De Vito arrestato - Parnasi a Toti : 'Il problema è la politica : Zingaretti ha paura di tutto' : «Il problema qual è Cla? È la politica! Cioè noi abbiamo un Presidente di Regione che è un cacasotto terrificante! Nicola...Nicola non si mette a fare una...cioè Nicola è fatto così! Lo conosco...cioè non...Ora tu dici i 5 stelle..

Marcello De Vito arrestato - gip : «Era a disposizione di Parnasi». Altri tre in carcere : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione nell'ambito della realizzazione del nuovo stadio della Roma. Secondo i pm Barbara...

De Vito arrestato - l'intercettazione che lo incastra : «A Roma vincevi pure con il Gabibbo» : «A Roma avresti vinto pure con il Gabibbo». Lo dice Marcello De Vito all'avvocato Camillo Mezzacapo, anche lui arrestato, in una intercettazione ambientale del 4 febbraio che compare...

De Vito arrestato - bufera M5S : la consigliera comunale Montella pronta a dimettersi : Rabbia e smarrimento. La chat dei consiglieri comunali del M5S, dopo l'arresto per corruzione di Marcello De Vito, ribolle. In queste ore molti consiglieri si stanno sfogando. Tra loro...

Marcello De Vito arrestato - nelle carte il “canovaccio corruttivo” : “Distribuiamoceli questi”. “Non tocchiamo niente - quando finisci il mandato…” : C’è il “manifesto programmatico” in una intercettazione e c’è la “filosofia dell’arricchimento“, in cui l’attività pubblica diventa “il campo di gioco calpestato“, nella storia di corruzione che arriva da Roma e vede protagonisti l’avvocato Camillo Mezzacapo e il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, entrambi arrestati dai carabinieri su ordine del gip di ...

Roma - Marcello De Vito - M5S - arrestato per corruzione. Di Maio : "E' fuori" : Bufera sul Campidoglio. Marcello De Vito , presidente 5 Stelle dell'assemblea di Roma, è stato arrestato per corruzione: secondo gli inquirenti avrebbe favorito il progetto per lo stadio della Roma ...

Tangenti per lo stadio - arrestato De Vito (M5S). Raggi : «Niente sconti a chi sbaglia» : Dopo gli arresti di giugno, il presidente dell’assemblea capitolina avrebbe continuato a prendere mazzette. Perquisizioni in Campidoglio. Di Maio: «Via dal Movimento»

Arrestato per corruzione il presidente del Consiglio comunale di Roma De Vito (M5s) : Aggiornato alle ore 13.46 del 20 marzo 2019. Il presidente dell'assemblea comunale capitolina, Marcello De Vito (M5s), e altre tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. De Vito, che è destinatario di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere anche se al momento si trova nella sua abitazione dove è in corso ...