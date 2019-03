De Vito arrestato | crolla l’opposizione interna alla Giunta Raggi Ora l’incognita è

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il Campidoglio trema, ma Virginiaspingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto noto all’interno del Movimento – e non solo – che, stando così le cose, con gli arresti di Marcello Dee dell’ “influencer” Gianluca Bardelli, are èa Virginia. Quella più netta e rancorosa. E questa verità, dalle parti di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio cosi come nelle riunioni di maggioranza, non potrà non contare. Anzi. “È la pagina più brutta del Movimento Cinque Stelle”, ha riferito il consigliere ...

AnnaAscani : Marcello De Vito, presidente 5stelle del Campidoglio, è stato arrestato per presunta corruzione. Il partito del buf… - fattoquotidiano : Inchiesta stadio Roma, arrestato il presidente dell’Assemblea capitolina De Vito (M5s): “Corruzione” - petergomezblog : De Vito arrestato, Di Maio: “Espulso dal M5s. Ciò che emerge è inaccettabile, un insulto a ognuno di noi” -