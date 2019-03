Ddl Anticorruzione e quelle regole che bloccano l’associazionismo Terzo Settore | “Va

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Il primo incontro tra ministero della Giustizia eè in programma per il 20 marzo. Obiettivo: trovare al più presto una soluzione alla situazione in cui sono finite le organizzazioni no profit per colpa del ddl. In base alla legge approvata a inizio anno, vengono equiparate a partiti tutte le fondazioni, le associazioni e i comitati che annoverino nei propri organi direttivi persone che negli ultimi dieci anni abbiano ricoperto un qualsiasi incarico politico. Non solo nel Parlamento nazionale e in quello europeo, dunque, ma anche in consigli regionali e comunali. Ne deriva una serie di oneri che i rappresentanti del comparto definiscono dispendiosi a livello di denaro, tempo e organizzazione. “Il tema del contrasto alla corruzione lo sentiamo tutti e la trasparenza ci sta molto a cuore – spiega il direttore del Forum, Maurizio Mumolo ...

