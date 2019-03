Dal prestito in banca ai politici | chi c' è davvero dietro la Jonio

Serie A Juventus - deliberato Dal CdA prestito obbligazionario di 100-200 milioni : MILANO - Il cda di Juventus Football ha deliberato la possibilità di emettere in una o più tranche, entro il 30 giugno, un prestito obbligazionario non convertibile per un importo nominale complessivo ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : Dalla Fiorentina arriva Théréau in prestito : Cagliari - Tecnica ed esperienza per il Cagliari, che ingaggia - a titolo temporaneo fino a giugno 2019 - Cyril Théréau . L'attaccante francese, classe 1983, con un passato al Chievo e all' Udinese , ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : Luca Pellegrini in prestito Dalla Roma : Cagliari - Luca Pellegrini è ufficialmente un giocatore del Cagliari : il promettente terzino sinistro di 19 anni di proprietà della Roma , lascia i giallorossi per andare a farsi le ossa in Sardegna. ...

Calciomercato Lazio - preso Romulo : arriva Dal Genoa in prestito con diritto di riscatto : Nuova esperienza in vista per Romulo, che si trasferirà alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una trattativa nata negli ultimi giorni di mercato e collegata alla cessione di ...

Calciomercato Empoli - Diks in prestito Dalla Fiorentina : Empoli - Altro colpo sull'asse di mercato Empoli - Fiorentina . Dopo Dragowski, dai viola, arriva Kevin Diks . Il difensore è stato prelevato in prestito fino al 30 giugno 2020. Questa la nota ...

Calciomercato Chievo - chi è Lucas Piazon : arriva in prestito Dal Chelsea : "Nel calcio tutto è possibile, sono qui per dare una mano al Chievo. Volevo giocare in Serie A e sono contento di essere qui". Poche parole per raccontarsi ai microfoni di Sky Sport, alla prima cena italiana, e tanta voglia di rimettersi in gioco. Lucas Piazon si è presentato così alla Serie A e al Chievo Verona : il centrocampista offensivo arrivato in prestito dal Chelsea ...

Calciomercato Spal - ufficiale : Murgia in prestito Dalla Lazio : FERRARA - Un giovane centrocampista alla corte di Leonardo Semplici : Alessandro Murgia vestirà la maglia della Spal . Il classe '96, che ha esordito in A nella stagione 2016-2017 e ha deciso con un ...

Napoli - Younes a un passo Dal Celta Vigo : prestito secco : Dopo la cessione, in prestito, di Marko Rog al Siviglia, anche Amin Younes è in procinto di trasferirsi in Spagna. Ad ore, potrebbe esserci l'annuncio ufficiale del Napoli del suo passaggio al Celta ...

Calciomercato Chievo - ufficiale : Diousse in prestito Dal St. Etienne : VERONA - Tramite un comunicato, il Chievo ha annunciato "di aver acquisito dall' A.S. Saint-Ètienne in prestito fino al 30/06/2019 con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del centrocampista ...

Calciomercato Empoli - Nikolaou in prestito Dall'Olympiacos : Empoli - L' Empoli mette a segno un colpo per il proprio reparto arretrato. È ufficiale l'arrivo dall' Olympiacos , a titolo temporaneo con diritto di riscatto, del difensore Dimitrios Nikolaou . ...

Calciomercato - Inter : ufficiale l'arrivo di Cedric - prestito con opzione Dal Southampton : La Nazionale portoghese Con la Nazionale portoghese il difensore ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, laureandosi vicecampione del mondo con l'Under 20 nel 2011. Gli obiettivi più importanti e ...

