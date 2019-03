Dal 12 giugno nuovo volo diretto Fiumicino-Hangzhou con Air China

Brexit - May chiede di spostare l’uscita del Regno Unito Dalle Ue al 30 giugno : Theresa May chiede all’Ue un rinvio della Brexit breve, limitato al 30 giugno. Lo ha detto la stessa premier nel Question Time ai Comuni annunciando di aver inviato una lettera al riguardo al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea non sarà quindi il 29 marzo, com’era previsto finora, ma tre m...

Ciclismo - Mario Cipollini a processo : maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex moglie - in aula Dal 28 giugno : Mario Cipollini sarà processato per atti persecutori, maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex moglie Sabrina Landucci e per minacce nei confronti di Silvio Giusti, attuale compagno della donna. Questa è la decisione presa oggi dal gup del Tribunale di Lucca, il processo si aprirà il prossimo 28 giugno. Il Re Leone dovrà contemporaneamente affrontare un processo per lesioni nei confronti della sorella Tiziana. I fatti contestati al ...

Francisco Franco - i resti saranno riesumati Dal mausoleo il 10 giugno : saranno esumati e trasferiti in un cimitero di Madrid i resti del dittatore spagnolo Francisco Franco, attualmente nel mausoleo nella Valle de los Caidos. La riesumazione avverrà il prossimo 10 giugno.

Dal 16 marzo al 9 giugno torna la Primavera del Prosecco Superiore : Roma, 14 mar., askanews, - È stato il Palazzo dei Gruppi di Roma a tenere a battesimo la 24esima edizione della Primavera del Prosecco Superiore, una delle rassegne enologiche più conosciute d'Italia ...

Campionati italiani di ciclismo su strada : Dal 28 al 30 giugno nell’Appennino parmense : ciclismo: dal 28 al 30 giugno nell’Appennino parmense si disputeranno i Campionati italiani su strada Una grande tradizione che si rinnova. L’Emilia-Romagna, terra di grandi campioni – da Ercole Baldini a Vittorio Adorni, fino a Marco Pantani, per citarne solo alcuni – è protagonista della stagione ciclistica 2019. Dal 28 al 30 giugno prossimi, gli atleti del pedale si daranno appuntamento in Alta Val Taro, ...

Dal 25 al 30 giugno - a Portoscuso - si terranno i seminari di canto - musica e danza popolare - momento cardine della programmazione della ... : Parallelamente all'offerta formativa, è previsto un ricco programma di spettacoli e concerti serali che culmineranno con le danze in Piazza Parrocchia a cui si uniranno suonatori e danzatori dei ...

La Magna Charta per la prima volta in Italia : la mostra Dal 23 marzo al 9 giugno a Vercelli : Vercelli, dopo 800 anni dalla fondazione dell’abbazia di Sant’Andrea, espone per la prima volta in Italia il manoscritto della Magna Charta Libertatum, nella sua redazione del 1217, che proviene dal Capitolo della Cattedrale di Hereford in Inghilterra. Dal 23 marzo al 9 giugno, all’Arca, ex chiesa di San Marco, si terrà la mostra “La Magna Charta: Guala Bicchieri e il suo lascito. L’Europa a Vercelli nel ...

Ligabue : esce oggi l'attesissimo album di inediti 'Start' - il 14 giugno parte Dallo Stadio San Nicola di Bari il tour negli stadi : ... "Polvere di stelle", "Ancora noi", "Luci d'America", "Quello che mi fa la guerra", "Mai dire mai", "Certe donne brillano", "Vita morte e miracoli", "La cattiva compagnia", "Io in questo mondo", "Il ...

Mostra di Franco Zecchin ''Continente Sicilia'' - Palermo - Dal 16 marzo al 16 giugno : ... si alternano quelle degli spazi urbani, delle feste religiose, degli incontri e delle relazioni in un contesto sociale denso e aperto sul mondo. La prospettiva che propone questa Mostra è antitetica ...

Parco Valentino 2019 - Dalla F1 alle auto elettriche. Dal 19 al 23 giugno a Torino attese oltre 600.000 persone : Speriamo, quindi, di poter introdurre a breve, proprio lavorando con le istituzioni, strumenti di politica industriale adeguati a supportare le imprese in questo difficile momento'. Infine conclude ...

Dalla Spagna : Monchi all'Arsenal a giugno. Gunners pronti a pagare la clausola : Dopo soltanto due stagioni, l'avventura di Monchi alla Roma potrebbe essere già finita . L'indiscrezione arriva Dalla Spagna, a lanciarla è stato il quotidiano Marca. Destinazione Londra. Già, ad ...

Dal rating di Fitch al giudizio Ue di giugno - 4 mesi di fuoco per i conti pubblici italiani : 21 febbraio 2019 Dal Def di aprile al rating di Standard & Poor's Il 10 aprile il governo deve presentare come ogni anno il Def, il documento di economia e finanza , con l'aggiornamento delle nuove ...

Cgia : pressione fiscale aumenta - liberi Dalle tasse il 4 giugno : Lo afferma l'ufficio studi della Cgia, secondo cui 'a seguito dell'aumento della pressione fiscale, che per il ministero dell'economia nel 2019 è destinata ad attestarsi al 42,3%, rispetto all'anno ...