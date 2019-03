Da «moglie di nessuno» a mamma di sei figli Ricordate questa cantante rock?

Pio e Amedeo : "In 30 anni di carriera non lo aveva mai toccato nessuno - nemmeno sua moglie . Claudio ha fatto un grande errore - si è fidato di noi" : Finalmente è arrivato il politicamente scorretto all'Ariston, ma ovviamente con comicità e ironia. Pio e Amedeo si sono presi la scena durante la seconda serata del Festival con un intervento che ha strappato gli applausi del pubblico. Le battute sull'italiano medio, con l'immancabile accento foggiano, è il loro marchio di fabbrica che è riuscito a conquistare anche il palco di Sanremo. Il duo comico racconta la ...

“Costretta ad anticipare il parto”. Meghan - la malattia di cui finora nessuno sapeva. L’ultima inaspettata rivelazione : “Ecco di cosa soffre la moglie di Harry” : Di Meghan Markle si sta scrivendo di tutto e di più. Secondo i ben informati infatti, la moglie di Harry non starebbe trascorrendo un periodo positivo né a corte né in famiglia dove, anzi, i problemi non mancano. Meghan infatti, e suoi modi troppo stelle e strisce, non andrebbero particolarmente a genio alla regina. Di più, sarebbe ai ferri corti con il marito che, alcuni dicono, vivrebbe lontano da lei da settimane. Voci sulle quali Meghan non ...