Dà fuoco a un autobus di studenti Arrestato per tentata strage

Crema - il conducente dirotta l’autobus con 51 bambini e appicca il fuoco : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoAnziché riportare i bambini a scuola, ha dirottato l’autobus, ha legato gli studenti e ha provato a incendiare il mezzo. Ousseynou Sy, 47 anni, di origine senegalese, con cittadinanza italiana, autista in servizio per le Autoguidovie di Crema da 15 anni, guidava un pullman con 51 ragazzi della scuola media Vailati di Crema: avrebbe dovuto ...

Paullese - incendio su autobus : autista dà fuoco con la benzina - a bordo ragazzini di una scolaresca : L’uomo, un 47enne senegalese, ha cosparso di benzina l’interno del mezzo. L’allarme dato da un ragazzino ai carabinieri. Diceva «Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo». Tutti salvi gli studenti della scuola media Vailati di Crema

È andato a fuoco un altro autobus a Roma - è il quarto dall’inizio dell’anno : Un autobus di ATAC, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, è andato a fuoco mentre si trovava fermo al capolinea a piazzale Clodio, nei pressi del tribunale. L’incendio è avvenuto poco dopo le 22 e secondo Roma Today si è

Lamporecchio - otto autobus a fuoco in un incendio : Lamporecchio , Pistoia, , 3 febbraio 2019 - otto autobus sono andati distrutti in seguito a un incendio che si è sviluppato nella notte in un deposito della Copit a Lamporecchio. E' accaduto poco dopo ...

Atac - prende fuoco un autobus al rientro in rimessa : Roma, 25 gen., askanews, - Poco prima dell'una di questa notte, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un incendio su un autobus dell'Atac che stava rientrando in rimessa. Ne ha dato notizia ...

