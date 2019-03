Curling | Mondiali femminili 2019 | Svezia e Russia al comando | i risultati di oggi 20

Curling - Mondiali femminili 2019 : Cina e Russia al comando - i risultati di oggi (19 marzo) e la classifica : Cina e Russia sono al comando della classifica generale dopo la quarta giornata ai Mondiali 2019 di Curling femminile che si stanno disputando a Silkeborg (Danimarca). Le due compagini hanno vinto sei partite sulle sette disputate e conservano un successo di vantaggio su Corea del Sud e Svezia mentre il Canada detentore del trofeo è solo al nono posto con tre sigilli all’attivo. La giornata si era aperta col successo della Russia sulla ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : la Cina resta imbattuta - la Svezia supera la Corea del Sud : Terza giornata di gare a Silkeborg (Danimarca) per i Mondiali femminili di Curling. Al termine dell’ottava sessione del round robin in testa alla classifica troviamo la Cina, unica squadra ancora imbattuta. La formazione guidata dalla skip Jie Mei ha superato di misura la Lettonia per 6-5 ed ha poi battuto nettamente le padrone di casa della Danimarca per 8-4. Il big match odierno tra Svezia e Corea del Sud è stato dominato dalle campionesse ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Cina e Corea del Sud al comando dopo la seconda giornata : seconda giornata di gare a Silkeborg (Danimarca) per i Mondiali femminili di Curling. Al termine della quinta sessione del round robin al comando della classifica troviamo due squadre asiatiche: Cina e Corea del Sud. Le cinesi hanno travolto 10-2 la Finlandia e poi hanno superato 10-7 la Scozia, mentre le Coreane hanno battuto di misura 7-6 la Russia e poi si sono imposte per 9-5 contro gli Stati Uniti. Due vittorie anche per le campionesse ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : sei squadre in testa dopo la prima giornata - crolla il Canada : A Silkeborg (Danimarca) sono incominciati i Mondiali 2019 di Curling femminile. Si sono giocate le prime due sessioni e al comando troviamo ben sei squadre che hanno vinto l’unica partita che hanno disputato: la Cina che ha sconfitto la Svezia Campionessa d’Europa per 9-3 (decisive sesta e settima mano in cui le asiatiche hanno siglato due e tre punti), la Germania che ha liquidato la Lettonia (10-5), il Giappone che non ha avuto ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : Canada favorito in Danimarca - la Svezia ci riprova : Dal 16 al 24 marzo si disputeranno i Mondiali 2019 di Curling femminile, la rassegna iridata avrà luogo a Silkeborg (Danimarca) dove il Canada si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a North Bay. Le nordamericane, che hanno vinto le ultime due edizioni della competizione, partiranno ancora una volta con i favori del pronostico ma non mancheranno le avversarie di rango come ad esempio la Svezia, seconda l’anno ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Mondiali 2019 di Curling femminile si disputeranno a Silkeborg (Danimarca) dal 16 al 24 marzo. Le migliori dieci squadre del Pianeta si daranno battaglia nel tradizionale round robin, le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto si contenderanno gli altri due pass a disposizione. Le favorite della vigilia sono sempre la solite: la Svezia, il Canada, la ...

Curling - Mondiali juniores 2019 : Russia e Canada festeggiano le medaglie d’oro : A Liverpool (Canada) si sono conclusi i Mondiali juniores di Curling. Al femminile ha vinto la Russia che ha sconfitto il Canada per 8-7: Vlada Rumiantseva e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulle padrone di casa all’extra-end, rubando clamorosamente la mano dopo che avevano siglato due punti nella decima frazione guadagnando il pareggio. Al maschile il Canada ha letteralmente demolito la Svizzera con un roboante 9-4: Tyler Tardi ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta anche dalla Cina. Gli azzurrini chiudono all’ultimo posto in classifica : Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia ai Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). La squadra azzurra composta dallo skip Luca Rizzolli e da Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi è stata superata 8-6 dalla Cina. I nostri portacolori chiudono così all’ultimo posto in classifica il round robin con una vittoria e otto sconfitte. Una partita iniziata in salita per gli azzurrini, che subiscono due punti nel ...

Curling - Mondiali juniores 2019 : settima sconfitta per l’Italia - azzurrini battuti dalla Germania : Arriva la settima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di Curling juniores che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurrini sono stati travolti dalla Germania per 10-5 e rimangono all’ultimo posto in classifica. I teutonici hanno indirizzato la contesa piazzando quattro punti nel primo e nel terzo end. Sotto 8-1, il nostro quartetto ha cercato una disperata rimonta: Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta da Scozia e Norvegia - azzurrini ultimi in classifica : Arriva una doppia sconfitta per l’Italia ai Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati battuti nettamente dalla Scozia per 12-1 nella sesta sessione del round robin e poi in quella successiva hanno perso 10-6 contro la Norvegia. La prima partita è stata senza storia, con gli azzurrini che hanno concesso il gioco al termine del sesto end. La gara ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta dal Canada - la Scozia resta imbattuta : L’Italia viene sconfitta nettamente dal Canada nella quinta sessione del round robin dei Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi non hanno potuto nulla contro i padroni di casa e campioni in carica, che hanno mostrato la propria superiorità, imponendosi con il punteggio di 10-3. I nostri portacolori sono rimasti in gioco fino all’intervallo, quando il ...

Curling - Mondiali juniores 2019 : l’Italia batte la Svezia e si arrende agli USA - azzurrini ottavi in classifica : Una vittoria e una sconfitta per l’Italia ai Mondiali juniores di Curling che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurrini hanno prima battuto la Svezia per 10-9 e poi si sono dovuti arrendere agli USA per 7-3: ora il nostro quartetto occupa l’ottava posizione nella classifica generale guidata dalla Scozia, unica formazione a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate. Il primo successo di questa rassegna iridata è ...

Curling - Mondiali juniores 2019 : Italia sconfitta dalla Svizzera - secondo ko per gli azzurrini : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali juniores di Curling che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurri, che erano stati battuti dalla Nuova Zelanda all’esordio, si sono dovuti arrendere contro la Svizzera per 7-6 al termine di un incontro particolarmente combattuto. Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi si erano trovati sotto per 5-2 a metà partita (micidiali i tre ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : azzurri sconfitti all’esordio dalla Nuova Zelanda : Si apre con una sconfitta il cammino dell’Italia maschile ai Mondiali Junior 2019 di Curling, scattati nella notte italiana a Liverpool (Canada). Nella prima sessione del round robin, Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati superati con il punteggio di 5-4 dalla Nuova Zelanda, che ci aveva già battuti (8-4) a gennaio nella finale del Torneo B di qualificazione. Una partita molto equilibrata, ...