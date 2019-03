Cura della bocca | vademecum per la salute di tutto il corpo

Lampedusa - sequestrata la nave Mare Jonio : migranti fatti sbarcare - Inchiesta della ProCura per favoreggiamento : La Mare Jonio è entrata nel porto di Lampedusa scortata dalla Gdf, che ha sequestrato la nave e fatto sbarcare i 48 migranti soccorsi. "Liberté, liberté": è stato l'urlo liberatorio. A disporre il ...

Migranti : Nave Jonio al vaglio della ProCura di Agrigento : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - La situazione della Nave Jonio è al vaglio della Procura di Agrigento che sta valutando se aprire un fascicolo sulle comunicazioni via radio tra la Guardia di Finanza, che al'alba aveva intimato l'alt alla Nave di Mediterranea, e il capo missione Luca Casarini. Al mome

Cuore : svolta storica per la Cura della stenosi aortica - “una notizia che cambierà la storia della disciplina” : Un passaggio epocale per la cardiologia interventistica e per milioni di persone in tutto il mondo che, in caso di stenosi aortica, grazie alla TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), non dovranno più sottoporsi a un intervento a Cuore aperto. L’annuncio al Congresso dell’American College of Cardiology in corso a New Orleans, dove sono stati presentati i risultati di due importanti studi clinici. “Si tratta di una notizia che cambierà la ...

Investire al tempo della Cura Bce «Per i rendimenti tempi lunghi e rischi Scegliete con Cura i corporate bond» : Che contromisure hanno preso e prendono gli investitori per difendersi dalla frenata dell'economia? «La frenata è stata rapida e consistente, a partire da metà dell'anno scorso, per l'incertezza ...

Imane Fadil - corpo radioattivo per il test della ProCura : interdetta la camera mortuaria : Il suo corpo sarebbe radioattivo come se avesse lavorato per 30 anni in una fonderia: parola d'investigatore. Si infittisce il mistero sulla morte di Imane Fadil, la modella marocchina di 34 annni, deceduta prematuramente lo scorso 1 marzo in circostanze tutt'altro che chiare. Lei che aspirava a diventare una giornalista sportiva, dopo essere diventata testimone chiave in tutti i processi Ruby contro Silvio Berlusconi, che ha negato di averla ...

Inter - Wanda Nara : "Ero siCura della vittoria. Siamo vicini alla pace" : 'Tutti parlavano della crisi nerazzurra, ma io ero sicura che l'Inter avrebbe reagito e avrebbe vinto'. Sulla vittoria del derby Wanda Nara non aveva dubbi. I dubbi, piuttosto, sono quelli che ...

Imane Fadil - l’ordine della ProCura : “In obitorio nessuno deve vedere il cadavere - neanche amici e parenti” : “Non farla vedere a nessuno”. E’ la scritta a mano che compare sul fascicolo dell’obitorio di Milano dove si trova il corpo di Imane Fadil, una delle testi chiave del processo Ruby, morta il primo marzo e nel pomeriggio di quello stesso giorno trasferita dalla clinica Humanitas all’obitorio. La frase apposta da uno degli addetti del Comune riporta l’ordine della Procura di non fare avvicinare nessuno, nemmeno amici e parenti, al ...

Milano - la proCura indaga sulle brusche frenate della metro : più di 300 in 4 anni. Atm : “Casi diversi - ridurremo l’intensità” : Per ora si indaga per lesioni colpose. Ma se si dovesse accertare che le brusche frenate della metropolitana di Milano sono dovute a un’unica causa, si potrebbe procedere per l’ipotesi più grave di disastro colposo. Dalla procura, per ora, fanno sapere che sono due i fascicoli aperti contro ignoti. Uno riguarda l’episodio del 4 marzo che ha fatto cinque feriti di cui uno con una frattura parziale al bacino. Il secondo vuole fare luce sui fatti ...

Disturbi del sonno e apnee notturne : sintomi - diagnosi e Cura della sindrome : Si chiama sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) e colpisce, oltre agli adulti, anche i bambini con una prevalenza che varia tra il 2% e il 5,7%. A Sassari, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di viale San Pietro, attraverso la creazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale promosso dalla struttura complessa di Pediatria, in collaborazione con le strutture di Otorinolaringoiatria e di Odontoiatria, punta a dare una ...