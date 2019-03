Gianni Cuperlo benedice il dialogo : "Basta scomuniche a sinistra" : "Se davvero il 26 maggio vivremo le elezioni europee più politiche di sempre, allora la scelta di Zingaretti per una lista aperta è semplicemente decisiva. Per questo dico bene Pisapia, bene Calenda e il suo manifesto. Bene allargarsi a forze del civismo e del solidarismo cattolico". Gianni Cuperlo sostiene la scelta del neo segretario di lavorare per allargare i confini, ultimamente troppo ristretti, del Pd. E di farlo in tutte le ...