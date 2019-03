Culturalmente parlando l' Italia è il Paese più influente del mondo

agi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Quando si parla di cultura l'rimane imbattibile. Almeno secondo il Cultural Influence Ranking 2019 stilato da Us News & World Report, in collaborazione con la società di consulenza Bav Group e la Wharton business school dell'università della Pennsylvania, che ci mette in cima alla graduatoria dei Paesi che esercitano la maggior influenza in termini di cultura. Francia e Spagna, i cugini mediterranei, inseguono e completano il podio.Arte, intrattenimento e moda: così l'fa ancora tendenza L'è ancora di tendenza, questo il messaggio che arriva dalla classifica appena pubblicata. I sette parametri presi in considerazione – intrattenimento, moda, stile di vita spensierato, una cultura artistica capace di influenzare gli altri, di essere moderna, prestigiosa e trendy, e quindi di attrarre – certificano che l'non patisce la concorrenza altrui. Già lo scorso ...

