CR7 | Juve rinuncia a tournée Usa per le indagini su presunto stupro

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale con Atletico. Esultanza CR7? Si sa a chi era rivolta' : Esternamente è difficile comprendere tutta la pressione che c'era su di noi dopo la partita d'andata, volevamo mandare un segnale dal mondo e dopo il fischio finale negli spogliatoi c'era emozione ...

Juventus - Cancelo : 'CR7 fa la storia - miglioro grazie a Bonucci e Chiellini' : In questi giorni i cancelli del centro sportivo della Juventus sono chiusi visto che la ripresa degli allenamenti è fissata per il 26 marzo. Infatti, vista l'assenza dei quindici nazionali Massimiliano Allegri ha preferito lasciare liberi i pochi non convocati che però non staranno completamente a riposo visto che seguiranno dei programmi di lavoro personalizzato. Tra i giocatori che sono al seguito delle nazionali c'è Joao Cancelo. Il numero 20 ...

Trincao-Juventus - affare possibile grazie a CR7 : Paratici supera Marotta : Trincao-Juventus – Il giovane portoghese Trincao alla Juventus è più di un ipotesi. Lui si è sbilanciato, ammettendo che il suo sogno è quello di giocare con Cristiano Ronaldo. Il lusitano è diventato una vera e propria calamita per i bianconeri che ora attirano ancor più campioni di quello che facevano già prima. Trincao è in […] More

Juventus - Cancelo : 'CR7 è il migliore al mondo - averlo in squadra rende tutto più facile' : Entrambi portoghesi e compagni di Nazionale, Cancelo e Cristiano Ronaldo si sono poi ritrovati in estate alla Juventus. E, cronache di mercato, raccontano che proprio l'arrivo del terzino sia stato ...

Juventus - Bernardeschi difende CR7 ed elogia l'impresa in Champions dei bianconeri : Federico Bernardeschi è uno dei 15 giocatori della Juventus che è al seguito delle rispettive nazionali. Il numero 33 juventino ha parlato dal ritiro dell’Italia e di diversi argomenti, in particolare si è espresso sull’inchiesta che ha aperto l’Uefa nei confronti di Cristiano Ronaldo. Inoltre, Bernardeschi si è soffermato anche sulla stagione della Juve e sul suo rendimento. Bernardeschi difende CR7 In questi giorni tiene banco il possibile ...

Ajax - David Neres mette in guardia la Juventus : “nessuna paura di CR7 - pronti per un altro miracolo” : Il giocatore dell’Ajax ha parlato della sfida di Champions con la Juventus, dichiarando di voler compiere un altro miracolo dopo quello di Madrid La Champions continua a regalare sfide elettrizzanti all’Ajax che, dopo aver eliminato il Real Madrid agli ottavi, si prepara a vedersela con la Juventus ai quarti. Un match complicatissimo per gli olandesi, che ci hanno abituato però a sovvertire i pronostici della vigilia, prova ne ...

Juventus - Chiellini il CR7 della difesa : se non c'è lui si subisce di più : Giorgio Chiellini 'più invecchia e più migliorare'. A dichiararlo Massimiliano Allegri qualche mese fa. E il difensore sta infatti vivendo la sua miglior stagione all'età di 34 anni. Nella Juventus di ...

CR7 alla Juve rivincita italiana : Quando i migliori al mondo ce li avevamo solo noi. Con CR7 siamo tornati al centro del Grande Mondo pallonaro. E la folle corsa della Juve, non solo in A ma anche, e soprattutto, in Champions dopo la ...

Convocati Juventus in Nazionale : 15 convocazioni - c’è anche CR7 : Convocati Juventus Nazionale- La Juventus si prepara alla seconda parte di stagione, la quale si annuncia elettrica ed entusiasmante. I bianconeri saranno chiamati alla sfida contro l’Ajax, match fondamentale in ottica Champions League e che potrebbe valere il primo step per il passaggio in semifinale. In vista del match di campionato contro l’Empoli, il quale […] More

Juventus - Montero : 'CR7 sembra Pelè - Emre Can fa paura anche a me' : La Juventus, martedì scorso, è riuscita nella grande impresa di rimontare il 2-0 dell'andata contro l'Atletico Madrid. La rimonta della squadra di Massimiliano Allegri è stata celebrata da tutti i media e anche da molti ex calciatori. Fra questi c'è Paolo Montero che ha parlato a "Tuttosport" della grande prestazione della Juve e in particolare si è soffermato su Cristiano Ronaldo ed Emre Can. L'ex difensore bianconero ha sottolineato che CR7 ...

Juve - CR7 : la Uefa apre indagine per 'comportamento improprio' : Il peggiore incubo che poteva inquietare i sonni della Juventus, come società, ma anche di compagni di squadra e tifosi si sta materializzando. La Commissione disciplinare dell'Uefa, infatti, ha deciso di aprire ufficialmente un'inchiesta sulla esultanza "irrispettosa" di CR7 alla fine della partita di ritorno con l'Atletico di Madrid dello scorso 12 marzo. Secondo il massimo organismo del calcio europeo, infatti, il gesto compiuto dal giocatore ...

Juve - arriva la stoccata : CR7 sarà squalificato - regolamento non è carta igenica” : Come detto, l’UEFA ha aperto ufficialmente un’indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo, reo di aver provocato i tifosi dell’Atletico Madrid al termine del match. Festeggiamenti piuttosto sopra le righe e forse decisamente esagerati. Paolo Ziliani, noto giornalista di “Il Fatto Quotidiano”, non ha perso occasione per lanciare la solita ed ennesima stoccata alla Juventus. Leggi […] More

Squalifica Ronaldo - la Juve adesso trema : l’Uefa apre un’indagine sul gesto di CR7 [DETTAGLI] : La Uefa fa sul serio. Il gesto di Ronaldo contro l’Atletico Madrid in Champions League non è passato inosservato. Dopo le possibili ipotesi legate alle conseguenze di quanto commesso da CR7, la Uefa ha infatti deciso di aprire un’indagine per “condotta impropria“. Da valutare l’entità del gesto e a chi fosse rivolto: se ai propri tifosi così come fece Simeone a Madrid oppure a quelli spagnoli in ambito ...

Juventus - Ronaldo rischia grosso in vista dei quarti di Champions con l’Ajax : la Uefa apre un’inchiesta su CR7 : La Uefa ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per il gesto compiuto durante il match tra Juventus e Atletico Madrid Cristiano Ronaldo rischia di saltare l’andata dei quarti di finale di Champions League, che la Juventus giocherà contro l’Ajax ad Amsterdam. Marco Alpozzi/Lapresse La Uefa infatti ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti del portoghese, il motivo è il gesto compiuto ...